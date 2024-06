Nach Messerattacke in Mannheim Verletzter Polizist in künstliches Koma versetzt – Lebensgefahr Von dpa 01.06.2024 - 13:26 Uhr Lesedauer: 1 Min. Player wird geladen Attacke am Stand der "Augen Auf"-Tour von Michael Stürzenberger: Ein Polizist schoss den Angreifer nieder. (Quelle: t-online) Kopiert News folgen

Beim Messerangriff in Mannheim am Freitag wurde auch ein Polizist verletzt. Er schwebt weiter in Lebensgefahr und musste nun in ein künstliches Koma versetzt werden.

Der bei einem Messerangriff während einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung "Pax Europa" in Mannheim verletzte Polizist ist in ein künstliches Koma versetzt worden. "Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Samstag.

Bei dem Angriff hatte ein Mann am Freitagvormittag auf dem Marktplatz in der Innenstadt mehrere Menschen verletzt, darunter den Polizisten lebensgefährlich. Der Täter sei operiert worden und zurzeit nicht vernehmungsfähig, so der Sprecher. Das Motiv sei noch unklar.