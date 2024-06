Nach dem verheerenden Ergebnis der Europawahl in Frankreich hat Präsident Macron Neuwahlen angekündigt. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert. Sollte es hierzulande Neuwahlen geben? Stimmen Sie ab.

Und was denken Sie? Kann die Ampel weiter regieren – oder braucht Deutschland insgesamt einen Neuanfang nach dieser Europawahl? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in der t-online-Leserumfrage.

Sie haben erstmals die AfD gewählt und wären bereit, mit uns darüber zu sprechen?

