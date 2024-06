Dicke Rauchwolken zogen Anfang Mai über Berlins Stadtteil Lichterfelde. Anwohnende sollten ihre Häuser nicht verlassen, eine Schule wurde geschlossen. Der Grund dafür war ein verheerendes Feuer in einem Industriekomplex der Metalltechnikfirma Diehl. Nun aber ist bekannt geworden, dass russische Sabotage hinter dem Brand stecken soll – denn Diehl stellt auch Waffen her.

Aus der Produktion von Diehl stammt beispielsweise das durch Russlands Krieg gegen die Ukraine für die breite Öffentlichkeit bekannt gewordene Luftverteidigungssystem Iris T. Allerdings liegt die Produktion der Rüstungssparte Diehl Defence in Süddeutschland. In Berlin produziert Diehl Metal Applications unter anderem Metallteile für die Autoindustrie.

Behörden wurden über russische Beteiligung informiert

Etwas mehr als einen Monat nach dem Brand in Lichterfelde titelt das amerikanische "Wall Street Journal" (WSJ) allerdings: "Russische Saboteure hinter Brandanschlag auf deutsche Fabrik." Gaben Ermittler zuvor noch bekannt, es handle sich um einen Arbeitsunfall, so gehen westliche Sicherheitsbehörden nun davon aus, dass das Feuer von russischen Saboteuren gelegt wurde.

Beamter: "Täter werden wie Uber-Fahrer rekrutiert"

Es ist nicht das erste Mal, dass Russland im Verdacht steht, auch in Deutschland Sabotageakte zu verüben. Nach dem Anschlag auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 führen Spuren nach Russland. Wie t-online damals aus Sicherheitskreisen erfuhr , soll ein Verband der russischen Marine unter strenger Abschirmung im Bereich des späteren Tatorts operiert haben. "Wie ein Geist", hieß es dazu, also ohne seine Positionsdaten zu senden. Die Schiffe hätten exakt die notwendige Ausrüstung gehabt, um Sprengsätze an den Pipelines zu platzieren.

Auch in anderen europäischen Staaten sind von Russland engagierte Kriminelle aktiv. Beispielsweise in England, Polen und Lettland verübten sie Brandanschläge. Dahinter soll der russische Geheimdienst GRU stecken. Die Agenten gehen meist nach einem ähnlichen Schema vor: Sie rekrutieren Zivilisten in den jeweiligen Ländern, die eventuell schon kriminelle Erfahrung haben, und bezahlen sie in Kryptowährungen.