Der Flug von CDU-Chef Friedrich Merz in einem Eurofighter der Bundeswehr hat hohe Kosten verursacht. Die Linkenabgeordnete Cornelia Möhring kritisiert die Aktion scharf und will den Bundesrechnungshof einschalten.

Der Flug von CDU-Chef Friedrich Merz in einem Eurofighter der Bundeswehr hat mehr als 100.000 Euro gekostet. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums an die Linkenabgeordnete Cornelia Möhring hervor, berichtet der "Spiegel". Merz hatte Ende Juni an einem Trainingsflug teilgenommen und durfte den Kampfjet zeitweise steuern. Die konkrete Summe soll bei 111.242,38 Euro liegen.