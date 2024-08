Beim Angriff auf das Wahlkreisbüro des SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöft in Berlin-Oberschöneweide ist die Scheibe nach ersten Erkenntnissen der Polizei "vermutlich mit einem spitzen Gegenstand" beschädigt worden. Das teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Der Politiker, der im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, hatte zunächst von vier Schüssen auf das Wahlkreisbüro gesprochen.

Die Polizei teilte weiter mit, dass die Fassade des Hauses in der Siemensstraße mit roter Farbe beschmiert worden sei. Auch darüber hatte Düsterhöft berichtet. Der Politiker veröffentlichte bei Facebook Fotos von den Beschädigungen an der Scheibe des Büros und dem Schriftzug "We condemn Germany 4 Genocide" ("Wir verurteilen Deutschland für den Genozid") an der Hausfassade. Der Angriff auf das Wahlkreisbüro löste Empörung aus, zahlreiche Politiker äußerten sich solidarisch.