Bestätigen sich die bisherigen Informationen zum Tathergang, hat auch in Solingen ein radikalisierter Einzeltäter zugeschlagen, der sich vom "Islamischen Staat" inspirieren ließ. Messerattacken wie Ende Mai in Mannheim und nun in Solingen offenbaren, welche grausamen Folgen der Krieg im Nahen Osten und die Konflikte in der islamischen Welt auch hierzulande haben: Ebenso geschickt wie ruchlos stacheln Online-Propagandisten des IS empörte und orientierungslose Muslime – meistens junge Männer und immer häufiger Jugendliche – zu Gewalttaten an. So wird die Bedrohung durch "einsame Wölfe", die unvermittelt an jedem Ort zuschlagen können und dafür nicht mehr als ein in jedem Kaufhaus erhältliches Messer benötigen, zur größten Terrorbedrohung in Mitteleuropa.