Friedrich Merz wird wohl Kanzlerkandidat der Union. Hendrik Wüst hat seinen Verzicht erklärt, er will Merz unterstützen. Auch Söder soll t-online Informationen zufolge eingeweiht sein – teilweise.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) steht aktuell für eine Kanzlerkandidatur der Union bei der Bundestagswahl 2025 nicht zur Verfügung. Das erklärte Wüst in einer Stellungnahme nach einem Vorstandstreffen der NRW-CDU in Düsseldorf .

Er habe in den vergangenen Monaten viel Zuspruch erfahren und intensiv über seine zukünftige Rolle in der Politik nachgedacht. „Ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist immer ein möglicher Kanzlerkandidat. Man sollte nie nie sagen." Er selbst sehe seinen Weg in NRW aber noch nicht beendet.