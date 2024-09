Aktualisiert am 26.09.2024 - 15:10 Uhr

Umfrage: Mecklenburg-Vorpommern will Schwesigs SPD abwählen

Die SPD verliert auch in Mecklenburg-Vorpommern deutlich. Laut einer Umfrage wäre die neue stärkste Partei die AfD.

Wäre an diesem Wochenende Wahl, würde die SPD in Mecklenburg-Vorpommern fast 20 Prozent verlieren. Das geht aus einer Insa-Umfrage hervor, die vom "Nordkurier" in Auftrag gegeben wurde. Die AfD wäre demnach stärkste Kraft.