Aktualisiert am 31.10.2024 - 10:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Regierungsbildung in Sachsen

Die SPD will ihre Mitglieder über eine mögliche Koalition mit CDU und BSW in Sachsen abstimmen lassen. Sollten die Verhandlungen zu einem Ergebnis führen, werden die rund 4.500 Mitglieder entscheiden, ob es für eine Koalition reiche, erklärten die Landesvorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann. Der Ausgang der Befragung werde für den Landesvorstand verbindlich sein. Schon 2019 hatten die Sozialdemokraten ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit CDU und Grünen abstimmen lassen.

Die Gespräche von CDU, BSW und SPD laufen bisher schleppend, sodass es zwei Monate nach der Landtagswahl noch keine offiziellen Koalitionsverhandlungen gibt. Für Unmut sorgte jüngst, dass die Mehrheit der BSW-Abgeordneten im Landtag für einen Antrag der AfD auf Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Corona-Pandemie gestimmt hatten. Als Knackpunkt gilt zudem die Forderung von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht , friedenspolitische Forderungen in die Präambel eines Koalitionsvertrages aufzunehmen.

Forderung nach Mitgliederbefragung auch in der CDU

Auch in Teilen der sächsischen CDU gibt es Widerstand gegen ein solches Bündnis. Die konservative Heimatunion hat deswegen ebenfalls eine Befragung der Mitglieder angeregt. Sie selbst hat sich wiederholt für eine Minderheitsregierung ausgesprochen, die CDU-Landeschef und Ministerpräsident Michael Kretschmer bislang ablehnt.

"Wir streben als SPD eine handlungsfähige und stabile Mehrheitsregierung für Sachsen an", betonten Michel und Homann. "Hierfür sitzen wir mit BSW und CDU am Verhandlungstisch." Ziel der SPD sei es, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Die Beteiligung der Mitglieder habe nicht nur Tradition: "Sie macht uns auch stark."