Grüner will Kanzler werden

Aktualisiert am 17.11.2024 - 15:55 Uhr

Aktualisiert am 17.11.2024 - 15:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rund anderthalb Wochen nach dem Ampel-Aus haben die Grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck zu ihrem Kanzlerkandidaten nominiert. 96,5 Prozent der Delegierten stimmten am Sonntag auf einem Parteitag in Wiesbaden für den aktuellen Vizekanzler. "Wir nehmen die Wahl an!", rief Habeck, der im Duo mit Außenministerin Annalena Baerbock kämpft.