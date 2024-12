Mützenich: Gespräche mit Putin keine «Scheinverhandlungen»

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 04.12.2024 - 20:02 Uhr

Aktualisiert am 04.12.2024 - 20:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat für noch stärkere diplomatische Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geworben. "Nach drei Jahren des Krieges müssen wir anerkennen, dass dieser Krieg vermutlich nicht allein auf dem Schlachtfeld entschieden wird", sagte er in einer außenpolitischen Grundsatzrede in Berlin .

"Strategische Stabilität" durch Scholz-Telefonat mit Putin

Mützenich verteidigte in diesem Zusammenhang das Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Dabei geht es keineswegs um Scheinverhandlungen oder Reden um des Redens willen. Solche Gespräche sind entscheidend, um Positionen auszutauschen und wenigstens ein Stück strategische Stabilität in diesen gefährlichen Zeiten zu wahren", sagte er in der "Willy Brandt Lecture 2024".