Schwangerschaftsabbruch: Wird Paragraf 218 noch reformiert?

Aktualisiert am 05.12.2024 - 05:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

F├╝r Betroffene ist es oft die schwerste Entscheidung ihres Lebens, f├╝r die Gesellschaft ein hochsensibles Thema: Abtreibung. In Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch eine Straftat - auch wenn er unter ganz bestimmten Bedingungen nicht bestraft wird. Hunderte Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen im Bundestag wollen das jetzt neu regeln. Heute wird ihr Antrag erstmals im Parlament beraten. Es k├Ânnte das Ende einer seit Jahrzehnten gef├╝hrten Debatte sein - wenn das Ampel-Aus das Vorhaben nicht ausbremst.

Was gilt bisher bei Schwangerschaftsabbr├╝chen?

In Paragraf 218 des Strafgesetzbuches steht aktuell quasi ein Kompromiss: Eine Abtreibung ist in Deutschland grunds├Ątzlich rechtswidrig, weil laut Grundgesetz das ungeborene Leben gesch├╝tzt werden muss. Sie ist aber nicht strafbar, wenn sie innerhalb der ersten zw├Âlf Wochen stattfindet und die Frau sich zuvor hat beraten lassen. Ohne Strafe bleibt ein Abbruch auch, wenn medizinische Gr├╝nde vorliegen oder wenn er wegen einer Vergewaltigung vorgenommen wird.

Warum wollen Abgeordnete mehrerer Fraktionen das ├Ąndern?

Laut Statistischem Bundesamt gab es in Deutschland im Jahr 2023 rund 106.000 gemeldete Schwangerschaftsabbr├╝che - rund 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Oft sind junge Frauen betroffen, die meisten im Alter zwischen 18 und 34 Jahre. 96 Prozent der Abtreibungen wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische Gr├╝nde und Sexualdelikte waren nur in vier Prozent der F├Ąlle Grund f├╝r den Abbruch.

Was schlagen sie genau vor?

Welche Erfolgsaussichten hat das?

Der Bundestag kann noch bis zu seiner derzeit f├╝r den 23. Februar geplanten Neuwahl Gesetze beschlie├čen - mit straffem Plan w├Ąre also ausreichend Zeit. Aber SPD und Gr├╝ne allein haben keine Mehrheit im Parlament. Versucht wird die Reform deshalb ├╝ber einen sogenannten Gruppenantrag. Solche Antr├Ąge werden bei ethisch komplexen Fragen ├╝ber Lagergrenzen hinweg gestellt. In der Regel m├╝ssen sich die Abgeordneten bei einer Abstimmung dann nicht an der Linie ihrer Fraktion orientieren, sondern entscheiden ganz frei.