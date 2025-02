21.14 Uhr: Nach der Wirtschaft steht die Außenpolitik im Fokus. Alice Weidel freut sich über die Unterstützung des US-Vizepräsidenten J. D. Vance. Sie betont die Relevanz von Friedensverhandlungen in der Ukraine . "Die AfD fordert das seit drei Jahren", sagt sie – und verschweigt dabei, dass die Ukraine damit massive Gebietsverluste in Kauf nehmen müsste, obwohl Russland seit drei Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt.

21.17 Uhr: Habeck fordert von Europa, zusammenzustehen. "Das Recht des Stärkeren darf nicht siegen", so der Vizekanzler. Die USA verstünden derzeit nicht, dass die Stärke im Zusammenhalt der westlichen Verbündeten liege. "Wir dürfen uns nicht vor Washington in den Staub werfen", sagt Habeck.

21.19 Uhr: Scholz verteidigt seine Entscheidung, während des Krieges mit Wladimir Putin gesprochen zu haben. "Entscheidend ist, was wir tun", so der Kanzler. Deutschland dürfe eine Entmilitarisierung der Ukraine und eine Niederlage des Landes nicht zulassen. Er stellt die bisherige Unterstützung Deutschlands für die Ukraine heraus.

21.22 Uhr: Merz wirft Weidel vor, sie würde nicht klar sagen, dass Russland Schuld am Ukrainekrieg hat. "Sie weichen dieser Frage aus", sagt der CDU-Chef. Er warnt vor einer möglichen russischen Aggression gegen das Baltikum und andere europäische Länder, "wenn wir Putin nicht in die Schranken weisen".

21.24 Uhr: Merz attackiert nun den Bundeskanzler: Er habe seine Versprechen bezüglich des Sondervermögens für die Bundeswehr und der Zeitenwende nicht umgesetzt. "Wir müssen stark werden in Europa", so Merz.

21.30 Uhr: "Diese Wahl entscheidet über Krieg und Frieden in der Ukraine", sagt Alice Weidel. Sie erneuert ihre Forderung, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. Sie bezeichnet Waffenlieferungen als "Provokation" in Richtung Putin. Habeck kontert: "Was Sie hier machen, ist eine Provokation". Er wirft Weidel vor, zu lügen, weil sie gesagt hat, alle anderen Teilnehmer der Runde hätten sich für die Stationierung deutscher Soldaten in der Ukraine ausgesprochen. Habeck hat recht. Kein Kanzlerkandidat hat direkt gefordert, deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken.