Umfrage: Abstand zwischen Union und SPD schmilzt deutlich

Aktualisiert am 05.12.2024 - 13:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die SPD legt in einer Umfrage zu. (Archivbild) (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-bilder)

Zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl hat sich der Abstand zwischen Union und SPD in einer YouGov-Umfrage deutlich verringert. 30 Prozent der Wahlberechtigten gaben bei einer repräsentativen Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts an, die Union wählen zu wollen, wenn die Bundestagswahl am kommenden Sonntag wäre. Das sind drei Prozentpunkte weniger als noch im November.