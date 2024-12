Sie erklärt Elon Musk die deutsche Politik: Wer ist Naomi Seibt?

Erneut hat sich Elon Musk auf X zur deutschen Politik geäußert und erneut Sympathie mit der AfD verkündet. "Nur die AfD kann Deutschland retten", postete er in der Nacht auf Freitag. Damit reagierte er auf einen Post der rechten deutschen Influencerin Naomi Seibt. In der Vergangenheit hatte sich Musk immer wieder auf Posts und Behauptungen der 24-Jährigen bezogen.

So wandte sich Musk bereits direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz , als Seibt über einen umstrittenen Tweet des Comedians El Hotzo berichtet hatte oder der Tesla-Chef schimpfte über einen Anti-AfD-Appell des einstigen Eintracht-Frankfurt-Präsidenten Peter Fischer.

Schnell wurde sie zur Anti-Greta

Seibt hat sich in den vergangenen fünf Jahren zu einer der führenden Stimmen der Neuen Rechten entwickelt. Zunächst machte sie vor allem als Klimaleugnerin auf sich aufmerksam und erhielt den Ruf der "Anti-Greta". In ihren Videos kritisiert sie Feminismus, Abtreibungen, die Migrationspolitik, die angebliche Weinerlichkeit von Lesben und Schwulen und immer wieder den menschengemachten Klimawandel .

Sie sympathisiert mit Akteuren wie Martin Sellner, dem Gesicht der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich. Ihre Inhalte richten sich an Menschen, die sich in einer vermeintlichen "Meinungsdiktatur" gefangen sehen, und sie bedient gezielt Narrative der Neuen Rechten. Immer wieder ist sie auch auf AfD-Veranstaltungen aufgetreten und solidarisiert sich mit den Politikern der Partei. Mitglied ist sie aber nicht.