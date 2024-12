Anschlag in Magdeburg: zwei Tote, 15 Schwerverletzte

Auto rast in Weihnachtsmarkt

Aktualisiert am 21.12.2024 - 07:04 Uhr

Aktualisiert am 21.12.2024 - 07:04 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Vier Tage vor Heiligabend ist ein Mann auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit einem Auto in die Menschenmenge gerast. Es gibt zahlreiche Opfer, der Mann wurde festgenommen.

In den Medien kursierten auch höhere Zahlen. Laut Haseloff seien sehr viele Menschen verletzt worden – mindestens 60. Nach offiziellen Angaben sind darunter 15 Schwerstverletzte. Weitere Tote könnten nicht ausgeschlossen werden. "Es ist eine furchtbare Tragödie", sagte Haseloff.

Bei dem festgenommenen Verdächtigen handele es sich um einen Arzt, der in Bernburg lebe und arbeite. Er sei nach bisherigen Erkenntnissen ein Einzeltäter und war den Behörden nicht als Islamist bekannt. "Nach jetzigem Stand ist es ein Einzeltäter, sodass auch für die Stadt nach jetzigem Ermessen keine weitere Gefahr ausgeht, weil wir ihn festnehmen konnten und jetzt alle Untersuchungen laufen." Was bislang über den mutmaßlichen Täter bekannt ist, lesen Sie hier.

Festgenommener lebt seit 2006 in Deutschland

Landesinnenministerin Tamara Zieschang sagte, der Mann stamme aus Saudi-Arabien, er sei 2006 erstmals nach Deutschland gekommen und habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Der Täter ist laut Haseloff mit einem Mietwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast.

Der Täter wurde dem Regierungschef zufolge von der Polizei verhört. Er arbeitet demnach als Arzt in Bernburg. Er habe angesichts der Schwere des Anschlags auch Signale, dass der Generalbundesanwalt tätig werden könnte, sagte Haseloff.

Auf der Internetplattform X kursieren mehrere Videos zu dem Vorfall. Zu sehen ist ein Auto, das in hoher Geschwindigkeit durch eine Gasse zwischen Marktständen fährt und dabei zahlreiche Menschen trifft.

Eine Augenzeugin berichtete der "Mitteldeutschen Zeitung", dass der Täter in den Märchenbereich des Weihnachtsmarktes gefahren sei, in dem viele Familien unterwegs gewesen seien. Sie selbst habe mit ihrem Kind gerade noch zur Seite springen können. Ein Gastronom berichtet, dass der Täter direkt an seinem Burger-Stand vorbeigerast sei. Der Mann sprach von "kriegsähnlichen Zuständen".