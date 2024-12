Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Aktualisiert am 20.12.2024 - 22:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Einsatzkräfte in Magdeburg: Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hat entsetzte Reaktionen ausgelöst. (Quelle: Heiko Rebsch/dpa)

Kurz vor Weihnachten ist ein Auto in eine Menschenmenge in Magdeburg gerast. Die Reaktionen darauf sind entsetzt, erschüttert – und provokativ.

In Magdeburg hat es am Freitagabend einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt gegeben. Ein Mann raste mit einem Auto in die Menschenmenge. Dabei gab es offenbar Tote und Dutzende Verletzte. Der mutmaßliche Fahrer wurde festgenommen. Die Reaktionen auf die Tat.