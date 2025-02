Proteste zum CDU-Parteitag - rund 700 Polizisten vor Ort

Zu Beginn einer Demonstration von Fridays for Future versammelten sich nach ersten Schätzungen der Polizei rund 100 Menschen vor der Halle. Sie hielten unter anderem große Buchstaben in die Höhe, die das Wort "Schande" bildeten.

Banner am Himmel und LED-Anzeige

"Wir lassen diesen Rechtsruck nicht zu", sagte Klimaaktivistin Carla Reemtsma, Mitorganisatorin der Proteste. Man lasse nicht zu, dass eine Partei, die sich "Mitte-Partei" nenne, gemeinsame Sache mache mit einer Partei, "die in Teilen rechtsextrem und faschistisch" sei. Demonstrierende riefen "Shame on you CDU" ("Schäm dich CDU"). CDU und CSU hatten am Mittwoch im Bundestag mit Hilfe der AfD einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik durchgesetzt.