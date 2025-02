Vier von fünf Deutschen sehen gesellschaftliche Spaltung

Aktualisiert am 13.02.2025 - 10:00 Uhr

Vergangene Woche war FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner für eine Wahlkampfveranstaltung in Dresden. Gegner der Partei nahmen das zum Anlass für eine Demonstration. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Danach sind 70 Prozent der Deutschen überzeugt, dass Diskussionen über wichtige Themen in der Öffentlichkeit heute weniger sachlich und respektvoll geführt werden als früher. Jeder Dritte (36 Prozent) hat demnach schon selbst erlebt, dass Diskussionen über polarisierende Themen unsachlich oder respektlos geführt wurden. Knapp ein Drittel der Bundesbürger hat wegen unterschiedlicher Meinungen zu solchen Themen schon einmal den Kontakt zu Menschen aus dem eigenen Umfeld reduziert oder gar abgebrochen.

Sorgenthemen: Hohe Preise und Rechtsextremismus

Die Meinungsforscher hatten den Teilnehmern die Frage vorgelegt: "Manchmal hört und liest man in den Medien die Aussage, unsere Gesellschaft sei gegenwärtig gespalten. Sehen Sie das auch so oder sind Sie nicht der Meinung, dass unsere Gesellschaft aktuell gespalten ist?" 82 Prozent der Befragten antworteten mit "sehe ich auch so", während 12 Prozent erklärten, sie seien nicht dieser Meinung. Die restlichen Teilnehmer machten hier keine Angabe oder antworteten mit "weiß nicht".