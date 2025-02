Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf

In Berlin landet eine Chartermaschine mit 155 Afghanen an Bord. Vor der Wahl hatte die Regierung kurzfristig zwei Fl├╝ge f├╝r Menschen, die eine Aufnahmezusage haben, gestrichen.

In Berlin sind 155 Afghanen mit Aufnahmezusagen f├╝r Deutschland gelandet. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums handelt es sich bei mehr als der H├Ąlfte der Passagiere des Charterfluges um Menschen aus dem Bundesaufnahmeprogramm f├╝r besonders gef├Ąhrdete Personen aus Afghanistan . Die ├╝brigen Passagiere h├Ątten ├╝ber das Ortskr├Ąfteverfahren, die sogenannte Menschenrechtsliste und ein ├ťberbr├╝ckungsprogramm Aufnahmezusagen erhalten. Zuerst hatte die "Welt" ├╝ber den Flug berichtet. Gestartet war das Flugzeug in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.

Kurz vor der Wahl keine Fl├╝ge

Vor der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag hatte die Regierung Berichten zufolge die Einreise von Afghanen vor├╝bergehend ausgesetzt und kurzfristig zwei Fl├╝ge aus Islamabad gestrichen. "Die Verschiebungen der aktuellen Fl├╝ge erfolgten auf Initiative des Ausw├Ąrtigen Amtes", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Nachfrage mit. Gr├╝nde f├╝r ├änderungen k├Ânnten etwa die jeweils aktuelle Lage in Islamabad, Kapazit├Ąten am dortigen Flughafen beziehungsweise den Landeflugh├Ąfen in Deutschland, Kapazit├Ąten zur Zwischenunterbringung vor Verteilung auf die Bundesl├Ąnder oder auch die Bereitstellung von Charterflugzeugen sein.