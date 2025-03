In den Sondierungsgesprächen haben sich die Spitzen von SPD und Union nach knapp einwöchiger Verhandlungsphase auf erste Eckpunkte für gemeinsame Koalitionsverhandlungen geeinigt. In den Bereichen Migration, Sozial- und Lohnpolitik sowie Wirtschaft wurden gemeinsame Positionen erarbeitet. Die mögliche schwarz-rote Koalition stößt jedoch auf scharfe Kritik aus der Opposition.

Grüne: "Frontalangriff aufs Bürgergeld"

Für die Grünen zeichnet sich ein klares Bild. Statt strukturelle Probleme nachhaltig zu lösen, wollten die Parteien – wie bereits in früheren schwarz-roten Regierungen – "alles mit Geld zuschütten", erklärte Parteichefin Franziska Brantner in Berlin. "Das ist Gift für unser Land." Co-Parteichef Felix Banaszak ergänzte mit Blick auf die ausstehende Abstimmung im Bundestag zum geplanten Sondervermögen: "Von einer Zustimmung sind wir heute weiter entfernt als in den letzten Tagen."