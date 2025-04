Schütz wünscht sich neue Impulse aus Berlin

Wolf und Schütz wollen erneut für den Thüringer BSW-Vorsitz kandidieren. Entschieden wird auf einem Landesparteitag am 26. April in Gera. Wolf, die in Thüringen auch Finanzministerin ist, und Schütz, der das Infrastrukturministerium leitet, müssen dabei mit Konkurrenz rechnen. Die BSW-Abgeordnete Anke Wirsing will für den Parteivorsitz kandidieren. Sie präsentierte am Wochenende weitere Mitstreiter.