Klingbeil: Echte Reformen gegen steigende Sozialbeiträge

26.04.2025

26.04.2025

Krankenkasse, Pflege, Rente: Die alternde Gesellschaft treibt die Sozialbeiträge in die Höhe. SPD-Chef Klingbeil sagt, mit Geld allein ist das Problem nicht zu lösen.

Das Problem steigender Sozialbeiträge ist nach den Worten von SPD-Chef Lars Klingbeil nicht so einfach in den Griff zu bekommen. Die Probleme im System ließen sich nicht einfach mit Geld zukleistern, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Es sei nötig, zügig an echten Reformen zu arbeiten.