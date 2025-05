AfD kündigt Klage gegen Verfassungsschutz an

Aktualisiert am 02.05.2025 - 13:14 Uhr

Aktualisiert am 02.05.2025 - 13:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Verfassungsschutz stufte die AfD als "gesichert rechtsextremistisch" an. Dagegen geht die Partei juristisch vor. Das gaben die beiden Vorsitzenden bekannt.

Nach der Einstufung der AfD als rechtsextremistisch sprechen die Co-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla in einer gemeinsamen Presseerklärung von einem "schweren Schlag" gegen die Demokratie. Ihre Lesart: Die AfD liege in Umfragen vorn, die Bundesregierung sei nur noch geschäftsführend im Amt, das Verfahren des Verfassungsschutzes sei noch nicht rechtskräftig abgeschlossen.

"Der zielgerichtete Eingriff in den demokratischen Willensbildungsprozess ist daher erkennbar politisch motiviert", so die beiden Parteichefs. Sie kündigten an, gegen die Einstufung juristisch vorzugehen.