Nachname, Biomüll, Passbild – das ändert sich im Mai

Aktualisiert am 26.04.2025 - 05:30 Uhr

Aktualisiert am 26.04.2025 - 05:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Mai macht nicht alles neu, aber manches schon. Was sich im neuen Monat in Deutschland ändert:

Neue Möglichkeiten bei Nachnamen

Pässe und Personalausweis mit Digitalbild

Für die Beantragung eines neuen Personalausweises oder Reisepasses müssen Bürgerinnen und Bürger kein ausgedrucktes Foto mehr mitbringen. Das Passfoto soll in elektronischer Form an die Bürgerämter übermittelt werden. Allerdings soll es zu Beginn noch Ausnahmen geben: Bis zum 31. Juli dürfen nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch Papierfotos in Ausnahmefällen akzeptiert werden.