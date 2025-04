Merz und Söder stellen am Montag Unions-Ministerriege vor

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder wollen am Montag die künftigen Ministerinnen und Minister präsentieren, die ihre Parteien in die Bundesregierung entsendet. "An diesem Montag ist nicht nur unser Kleiner Parteitag, auf dem wir über den Koalitionsvertrag abstimmen", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der "Süddeutschen Zeitung". "Friedrich Merz wird auch unsere Ministerinnen und Minister vorstellen."

Söder wiederum will die Namen in einer Sitzung des CSU-Vorstands in München bekanntgeben, zu der auch die CSU-Bundestagsabgeordneten eingeladen wurden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus seinem Umfeld erfuhr. Anschließend will der CSU-Chef seine Personalvorschläge öffentlich in einer Pressekonferenz erläutern.