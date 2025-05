GdP: Grenzkontrollen so nur noch ein paar Wochen machbar

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte wenige Stunden nach seinem Amtsantritt eine Intensivierung der Grenzkontrollen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Binnen einer Woche stieg dem Minister zufolge die Zahl der Zurückweisungen um fast die Hälfte.

CSU-Chef Markus Söder forderte in München, das Personal der Bundespolizei müsse verstärkt werden. "Und zwar nicht nur an der Grenze, sondern auch weiter an den Bahnhöfen." CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann betonte in Berlin: "Ein Land muss wissen, wer im Land ist und wer nicht im Land ist."