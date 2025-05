Der Generalbundesanwalt geht gegen eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle vor. Bei einer Polizeiaktion am frühen Morgen wurden in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hessen fünf Verdächtige festgenommen. Bei den deutschen Staatsangehörigen handelt es sich um Jugendliche, zwei der Festgenommenen sollen erst 15 Jahre alt sein, berichtet die "Tagesschau". Sie sollen unter anderem Anschläge auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte.

Anschlag auf Kulturhaus in Brandenburg

Versuchter Brandanschlag auf Asylunterkunft

Ein weiterer schwerwiegender Vorfall wird Claudio S. und Justin W. zugerechnet, die sich laut Generalbundesanwalt Anfang Januar 2025 an einem versuchten Brandanschlag auf eine Asylunterkunft in Schmölln in Thüringen beteiligt haben sollen. Dabei hätten sie rechtsextreme Parolen und NS-Symbole an das Gebäude gesprüht. Lenny M. soll den Kontakt zu Justin W. hergestellt und Ratschläge zur Tatkleidung gegeben haben.