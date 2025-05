Dobrindt legt Gesetz zum Familiennachzug vor

Aktualisiert am 25.05.2025 - 11:22 Uhr

Innenminister Dobrindt will mit dem Gesetzentwurf die Sog-Faktoren für Migranten reduzieren. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

Für die Union ist die Einschränkung der Migration nach Deutschland ein zentrales Projekt der schwarz-roten Koalition. Auf Maßnahmen an den Grenzen folgt nun ein erster Gesetzentwurf.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will dem Kabinett am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Einschränkung des Familiennachzugs für bestimmte Flüchtlinge vorlegen. Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" bestätigte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sollen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus zwei Jahre lang keine Familienangehörigen mehr nach Deutschland holen dürfen. Härtefälle sind ausgenommen.