CDU-Generalsekretär legt in der Arbeitszeit-Debatte nach

Aktualisiert am 25.05.2025 - 15:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Arbeiten die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu wenig? Die Diskussionen über die "Work-Life-Balance" reißen nicht ab. (Quelle: Bonninstudio/imago-images-bilder)

Die Diskussion, ob die Bürger in Deutschland genug arbeiten, geht in die nächste Runde. Nun schaltete sich auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ein.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgefordert, mehr Einsatz zur Erhaltung des Wohlstands zu zeigen. "Unser Wohlstand, unsere sozialen Sicherungssysteme, aber auch die Funktionsfähigkeit unseres Landes beruhen darauf, dass wir produktiv sind", sagte Linnemann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Sonntag. Work-Life-Balance sei nichts Verwerfliches. "Aber man hat manchmal den Eindruck, dass es nicht mehr um Work-Life-Balance geht, sondern um Life-Life-Balance", sagte der CDU-Politiker weiter.

Die deutsche Bevölkerung ist in Bezug auf die Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos vom Freitag gespalten: 46 Prozent der Bevölkerung seien demnach für eine wöchentliche Höchstarbeitszeit anstelle der bislang geltenden täglichen Höchstarbeitszeit. Ein fast ebenso großer Anteil von 44 Prozent lehne eine solche Änderung ab.

Reform des Acht-Stunden-Tages: Thema für Treffen der Koalition?

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil erklärte in der "Bild am Sonntag" darüber hinaus, die Koalition wolle mit ihrer geplanten Steuerreform "die hart arbeitenden Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen" entlasten. Der SPD-Chef sprach sich gegen eine Entlastung von Top-Verdienern aus: "Ich finde es falsch, wenn Leute wie ich stärker entlastet werden als die Kassiererin im Supermarkt. Leute, die so viel verdienen wie ich, brauchen keine Entlastungen vom Staat."