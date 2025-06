Bundesrat stimmt Rentenerhöhung zu

Aktualisiert am 13.06.2025 - 11:08 Uhr

Aktualisiert am 13.06.2025 - 11:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Newsblog zur Lage in Nahost :

Newsblog zur Lage in Nahost : Neue Welle von israelischen Angriffen im Iran

Schwesig mahnte Rentenstabilität an und warnte vor einer Verunsicherung der Menschen durch ständig neue Vorschläge zur Zukunft der Rente. Das Vertrauen in die Rentenversicherung sei groß. "Über 70 Prozent haben Vertrauen in die Rentenversicherung. Aber nur 20 Prozent haben Vertrauen darin, dass es eine auskömmliche Rente gibt. Und jede zweite Frau hat Angst vor Altersarmut", sagte die Regierungschefin.