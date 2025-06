BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht hat dem linken Flügel der SPD und den Unterzeichnern des Manifests eine enge Zusammenarbeit in der Friedenspolitik vorgeschlagen. Angesichts der erwarteten Niederlage eines friedenspolitischen Manifests um SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf dem SPD-Parteitag fordert Wagenknecht eine gemeinsame Großkundgebung beider Lager.

Manifest löst Ärger aus

Das Manifest wurde unter anderem von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, der Bundestagsabgeordneten Nina Scheer sowie mehreren Landes- und Kommunalpolitikern der SPD unterzeichnet. Die Unterzeichner sprechen sich für eine stärkere diplomatische Initiative im Ukrainekrieg aus und lehnen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland entschieden ab. Ihr Vorstoß steht im Kontrast zur offiziellen Linie der SPD-Führung. Die Parteispitze zeigte sich bislang zurückhaltend bis kritisch.

Wagenknecht hatte bereits 2018 mit der Bewegung "Aufstehen" versucht, ein überparteiliches Bündnis für soziale Gerechtigkeit und Friedenspolitik aufzubauen. Damals konnte die Initiative trotz anfänglich großer medialer Aufmerksamkeit keine dauerhafte Mobilisierung erreichen und verlor schnell an Einfluss. Mit dem BSW und der angestrebten Zusammenarbeit mit SPD-Linken knüpft Wagenknecht nun erneut an die Idee einer breiten außerparlamentarischen Bewegung an – diesmal mit stärkerem Fokus auf sicherheitspolitische Fragen.