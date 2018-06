Umfrage zur Bayern-Wahl

Für Söders CSU geht es bergab

08.06.2018, 06:17 Uhr | dpa, pdi

Im Herbst wird in Bayern gewählt. Ministerpräsident Markus Söder möchte die absolute Mehrheit verteidigen. Aber die CSU verliert in den Umfragen immer weiter an Boden.

Der CSU droht unverändert der Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl im Herbst. Wäre die Wahl am kommenden Sonntag, käme die CSU laut Stimmungsbild des Meinungsforschungsinstituts Civey auf nur noch 41,1 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als im Monat zuvor. Nach der repräsentativen Umfrage im Auftrag der Tageszeitung "Augsburger Allgemeine" (Freitag) legt die AfD dagegen um 1,5 Prozentpunkte zu und ist mit 13,5 Prozent auf dem Weg zur zweitstärksten politischen Kraft in Bayern.

Die SPD käme der Umfrage zufolge auf 13,4 Prozent (minus 0,3 Prozentpunkte), die Grünen verlieren 0,9 Prozentpunkte und kämen auf 12,6 Prozent. Mit 7 Prozent (plus 0,4) würden die Freien Wähler viertstärkste Fraktion im bayerischen Landtag. Die FDP müsste mit 4,8 Prozent (minus 0,3) um den Einzug in den Landtag zittern. Die Linke legt aktuell um 0,6 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent zu.