"Vorerst k.o. geschlagen"

Polizei nimmt Propaganda der IS-Terrormiliz vom Netz

Die Polizei geht in einer groß angelegten Aktion gegen Propaganda des Islamischen Staats vor. Laut Bundeskriminalamt war eine zentrale Medienstelle der Terrormiliz das Ziel.

Unter Koordination von Europol sind Polizeibehörden aus 30 Staaten gegen Internet-Propaganda der Terrormiliz IS vorgegangen. Laut Angaben des Bundeskriminalamts richtete sich die gemeinsame Aktion gegen ein zentrales Sprachrohr des sogenannten Islamischen Staats: die Medienstelle "Amaq", wo die Islamisten nach Anschlägen die Täterschaft für sich reklamieren. Unter anderem wurde dort das Bekennerschreiben zum Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz verbreitet.

Tausende Webseiten seien gelöscht und ebenso viele Messenger-Kanäle und -Gruppen gesperrt worden, meldete das BKA. Dafür habe allein Deutschlands nationale Meldestelle rund 1.500 Löschanregungen übermittelt. Laut Europol betraf die Aktion 26.000 Online-Auftritte – in Spanien sei ein mutmaßlicher Drahtzieher festgenommen worden. "Wir haben sie vorerst k.o. geschlagen", sagte dazu Eric van der Sypt, ein Sprecher der federführenden Staatsanwaltschaft in Belgien. Eine vergleichbare Cyber-Attacke im Jahr 2018 habe Amaq aber nicht davon abhalten können, "wieder auf die Beine zu kommen".







Damals hatte Europol eine bis dahin beispiellose Attacke auf Amaq unternommen. Laut Angaben des BKA wichen die Betreiber daraufhin verstärkt auf Messenger-Dienste aus, die nun in den Blick genommen wurden. Im Zuge der Maßnahmen seit 2015 seien Server in Deutschland sichergestellt worden. Die Betreiber halten sich aber mutmaßlich in Syrien auf.