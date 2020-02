Ramelow-Vorstoß in Thüringen

Der Linke-Fuchs überrumpelt die CDU

Die Linke in Thüringen will CDU-Politikerin Lieberknecht zur Übergangs-Regierungschefin wählen. Nach diesem Schachzug von Ramelow steckt die CDU in der Zwickmühle – die Linke kommt ihrem Ziel näher.

Einen Tag nach dem nächsten großen Knall in der politischen Krise in Thüringen steht die CDU in dem Bundesland zwischen Baum und Borke. Bodo Ramelow, dem linken Derzeit-nicht-Regierungschef, ist ein machtpolitischer Coup gelungen: Die Linke bietet der CDU übergangsweise das Ministerpräsidentenamt an. Ramelow schlägt vor, dass seine Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht, die für die CDU bereits von 2009 bis 2014 Regierungschefin in Thüringen war, das Amt für 70 Tage übernehmen und das Land zu Neuwahlen führen sollte.

Erfurt: Bodo Ramelow (l, Linke), Ex-Ministerpräsident, und Susanne Hennig-Wellsow, Linke-Fraktionschefin, kommen zum Treffen zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU in den Landtag. (Quelle: dpa)



Für die Union ist es in einem Spannungsfeld zwischen staatspolitischer Verantwortung und katastrophaler Umfragewerte in Thüringen ein vergiftetes Angebot, das sie nur ganz schwer ausschlagen kann. Die CDU steht nun unter Zugzwang, muss auf den Vorstoß der Linken reagieren, sonst gilt sie am Ende als die Partei, die aus Furcht vor Neuwahlen den politischen Stillstand in dem Bundesland in Kauf nimmt – und sie würde dafür eine Kandidatin aus den eigenen Reihen ablehnen. Doch Ramelows Angebot ist für die Union in vielerlei Hinsicht gefährlich. Die Linke dagegen kommt ihrem Ziel näher: schneller Neuwahlen.



Vorteile liegen auf der Hand

Auf den ersten Blick liest sich der Plan der Linke-Fraktion, den sie am Montagabend im Thüringer Landtag vier Abgesandten der CDU Thüringen vorstellten, eher harmlos. Der Landtag solle Anfang März aufgelöst werden, dann soll CDU-Politikerin Lieberknecht für 70 Tage regieren, danach soll es Neuwahlen geben. Ihre Regierung soll nur aus drei Ministern bestehen (Finanzen, Justiz und Leitung der Staatskanzlei), die von Linken, SPD und Grünen gestellt werden.



Die Vorteile liegen auf der Hand: Thüringen wäre von der politischen Lähmung befreit und würde bis zu den Neuwahlen stabil regiert werden. Alle Parteien würden das Gesicht wahren, CDU und FDP würden, wie versprochen, nicht Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen. Linke, SPD und Grüne hätten die Aussicht auf eine stabile rot-rot-grüne Regierung in knapp zweieinhalb Monaten, denn die aktuellen Umfragen sagen eine deutliche Mehrheit für das Bündnis voraus.



Lieberknecht und Ramelow haben ein gutes Verhältnis

Es kommt hinzu, dass Lieberknecht eine Gegenspielerin vom geschassten Thüringer CDU-Parteichef Mike Mohring war, was sicherlich einigen CDU-Abgeordneten in der Fraktion gefallen dürfte. Die CDU unter Mohring hatte am 5. Februar den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zusammen mit AfD und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt. Der Aufschrei, dass ein Ministerpräsident mit Hilfe von Rechtsradikalen gewählt wurde, war deutschlandweit riesig – der politische Schaden war vor allem für CDU und FDP beträchtlich. Als CDU und FDP das relativ spät erkannten, trat Kemmerich zurück. Das politische Chaos in dem Bundesland ging weiter, auch Mohring kündigte seinen Rückzug an.



Der neueste Vorschlag könnte aber vor allem aus einem anderen Grund funktionieren: Lieberknecht und Ramelow haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, auch privat. Beide gelten als christlich-bodenständig, besuchen sich gegenseitig auf größeren Familienfeiern – sie kam zu seiner Hochzeit, er feierte mit ihr auf ihrem 60. Geburtstag. Wenn zwei Politiker in der Bundesrepublik ein Bündnis zwischen der Union und der Linken schmieden könnten, wären Ramelow und Lieberknecht dafür passende Kandidaten.



Fällt das Kooperationsverbot?

Ramelow steuert Thüringen aus der Falle des CDU-Unvereinbarkeitsbeschlusses. Mit diesem hat sich die CDU laut einem Parteitagsbeschluss selbst verboten, mit der AfD und der Linken zu kooperieren oder zu koalieren. Die Partei wehrt sich dagegen, in Thüringen mit Ramelow zusammenzuarbeiten – trotz seiner Beliebtheit innerhalb der Bevölkerung in dem Bundesland.



Doch eigentlich verstieß die CDU schon mit der Wahl von Kemmerich mit Hilfe der AfD-Stimmen gegen ihren eigenen Beschluss. Aber nach dem Chaos scheint die Abgrenzung nach links in Thüringen nicht mehr unumstritten zu sein.

In einem einstimmigen Beschluss des CDU-Präsidiums vom 7. Februar ist von einem Kooperationsverbot der CDU mit den Linken nicht mehr die Rede:

Was @akk gerade verkündet hat, ist weitreichender, als es den Anschein haben mag. Dass sie indirekt das Okay gibt, mit der Linken einen Ministerpräsidenten der SPD und der Grünen zu wählen, ist faktisch der vorsichtige Abschied vom #Hufeisen. #Thüringen #ThueringenWahl #CDU — Johannes Bebermeier (@jbebermeier) February 7, 2020

Das Problem ist allerdings, dass diese Frage die Partei spaltet. Eher konservative Stimmen sehen eine mögliche schwarz-rot-rot-grüne Übergangsregierung als Unterwanderung der Unvereinbarkeitsvereinbarung.

Lieberknecht erklärt sich offenbar zur Übernahme des Amtes bereit

Auf der anderen Seite möchte die CDU natürlich Neuwahlen vermeiden. Laut aktuellen Umfragen würde sie bei einem erneuten Urnengang die Hälfte ihrer Mandate verlieren. Im Prinzip hatte man auf eine Regierung gehofft, die länger im Amt bleibt.



Doch nun steckt sie in der Zwickmühle: Eine Ministerpräsidentin aus den eigenen Reihen abzulehnen – und damit mögliche Neuwahlen zu verhindern – scheint nur schwer möglich, da sich auch die Bundes-CDU dafür ausgesprochen hat, Thüringen neu wählen zu lassen.

Christine Lieberknecht (CDU). (Quelle: imago images)



Der Vorschlag, Lieberknecht als Übergangslösung zu wählen, scheint die Partei zunächst überrumpelt zu haben. Eine Reaktion ließ lange auf sich warten, kam dann am Dienstagmittag eher zögerlich. "Das ist ein spannender Vorschlag", erklärte Mike Mohring. Er sei in der CDU-Fraktion mit Respekt bewertet worden. Eine Entscheidung, ob und in welcher Form er angenommen werde, sei aber noch nicht gefallen. Die Fraktionssitzung soll nach seinen Angaben am Dienstagnachmittag nach einer Pause fortgesetzt werden. "Die CDU steht im engen Kontakt mit Lieberknecht und will dazu beitragen, dass Thüringen wieder zu stabilen politischen Verhältnissen kommt."



Doch Ramelow setzt die CDU weiter unter Druck. "Ich habe heute um 7 Uhr lange mit ihr telefoniert", sagte er am Dienstagnachmittag. "Sie steht zur Verfügung." Sie habe gesagt, wenn ihr Einsatz helfe, den "Gordischen Knoten" zu durchschlagen, sei sie dazu bereit. Lieberknecht selbst will sich erst nach dem Treffen der CDU-Fraktion äußern, ein Statement wird gegen Dienstagabend erwartet.

Der Retter Thüringens

Auf der einen Seite möchte Ramelow natürlich die politische Krise in Thüringen lösen. Allein davon würde die Linke politisch profitieren, denn sie könnte sich im Wahlkampf als Retter verkaufen – und das zu Recht. Hinzu kommt natürlich auch das Kalkül, dass die Partei von ihrem aktuellen Höhenflug in dem Bundesland profitieren möchte. Sie steht in Umfragen momentan zwischen 39 und 40 Prozent, das wäre ein unglaubliches Ergebnis und würde eine mögliche Regierungsbildung einfacher machen. Die Linke könnte damit auf eine Regierung allein mit der SPD spekulieren.

Das schmälert jedoch nicht die Geste Ramelows, zum Wohle des Landes und der Demokratie zunächst einmal auf das Amt verzichtet zu haben. Er wäre der Landesvater, der staatstragend und verantwortungsvoll gehandelt hat. Die CDU steht am Ende als Verlierer da, egal, wie sie sich entscheidet. Denn auch wenn sie das Risiko einer baldigen Neuwahl eingeht und somit staatstragend handelt, wird das angesichts des ganzen Kemmerich-Durcheinanders von den Wählern nicht honoriert werden. Auch Grüne und FDP sind im Prinzip gegen Neuwahlen, denn sie drohen dann aus dem Landtag zu fliegen.

Aber Ramelow hat sie mit seinem gestrigen Vorstoß ausmanövriert. Nun liegt der Ball im Feld der CDU und es ist völlig unklar, wie sie sich entscheiden wird. Der Thüringer Politik-Krimi ist für viele überraschende Wendungen gut, das hat Ramelow Anfang der Woche erneut bewiesen. Und für die CDU ist es nun vor allem eines: die Wahl zwischen Pest und Cholera.