Nur für Foto aufgesetzt

Ministerpräsident löst mit Maskerade im Bundesrat Ärger aus

29.06.2020, 21:31 Uhr

Wollte da jemand mit gutem Beispiel vorangehen – und gibt dann ein schlechtes Vorbild ab? Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil irritiert mit einem Auftritt bei der Bundesratssitzung.

Eine Szene aus der Sitzung des Bundesrats am Montag wird in sozialen Netzwerken mit Verwunderung und Ärger diskutiert. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Saarlands stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger holen ihren Mund-Nasen-Schutz offenbar für Fotos heraus.

#Bundesrat Schaut euch das an: Da wird die Maske mal schnell für ein Foto aufgesetzt und sofort wieder weggerissen. Was ist das für ein schrecklicher und peinlicher Akt. Ich schäme mich für diese Politiker! pic.twitter.com/XKUf5MNSeC — Waldläuferin 🌻🌲🌳 (@ichbinschoener) June 29, 2020

Weil trägt dann die Bedeckung mit der weißen Seite nach außen. Er albert kurz mit der Maske herum und nimmt sie umgehend wieder ab und steckt sie ein. Auch die stellvertretende saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger zieht die Maske während der Fotoaufnahmen über und dann direkt ab. Beide stehen dabei neben Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (alle SPD), die sich im Mai nach einer Krebserkrankung öffentlich zurückgemeldet hatte und ihre Maske bereits vor der Szene und danach trug.



Die Situation kurz vor Beginn der Sitzung vermittelt stark den Eindruck, dass Weil und Rehlinger die Maske nur für die Fotos aufgezogen haben. Corona-Maskerade im Bundesrat? Die niedersächsische Staatskanzlei und das saarländische Wirtschaftsministerium haben Anfragen von t-online.de zunächst nicht beantwortet.

Stephan Weil: Er setzte die Maske lediglich für ein Foto auf. (Quelle: Wolfgang Kumm/dpa)



"Dumm, dass die Kamera gelaufen ist", twitterte Achim Hörauf, Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie der Universität Bonn. In sozialen Netzwerken sind die Reaktionen fast einhellig: Auf diese Weise erweckten Politiker den Eindruck, das Thema nicht ernst zu nehmen. Katja Diehl, Bundesvorstandsmitglied des Verkehrsclubs Deutschland, ärgerte sich: "Wegen solcher Vorbilder fahren Menschen ohne Maske Nahverkehr und Bahn!"

Um den Mundschutz von Politikern gibt es immer wieder Debatten und Spekulationen. Am Montag erklärte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, warum es bisher keine Fotos von ihr mit Mundschutz gibt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war bereits einmal fälschlich vorgeworfen worden, eine Maske nur für Kameras zu tragen. Von einem Besuch in einem Corona-Notkrankenhaus war von rechten Accounts eine Szene verbreitet worden, die den Eindruck erweckte, dass die Veranstaltung vorbei ist und Steinmeier prompt die Maske auszieht. Tatsächlich hatte er die Maske aber ausgezogen, weil er im direkten Anschluss an ein Mikrofon trat und dort – mit ausreichend Abstand – verständlich reden wollte.