Nur fünf Erwachsene zulässig

Sachsen-Anhalt bleibt hart – keine Kontaktlockerung zu Weihnachten

13.12.2020, 17:00 Uhr | AFP, jmt

Der Lockdown-Beschluss sieht Lockerungen der Corona-Maßnahmen für die Feiertage vor – abhängig vom Infektionsgeschehen in den Ländern. Sachsen-Anhalt erteilt den Lockerungen nun eine Absage.

Sachsen-Anhalt will seine Corona-Regelungen für Weihnachten nicht lockern wie im Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern vorgesehen. "Wir werden an der sehr scharfen Fünf-Personen-Regel festhalten", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff am Sonntag nach einer Kabinettsberatung. "Eine Lockerung sehen wir derzeit nicht als gerechtfertigt an." In Sachsen-Anhalt dürfen sich derzeit nur fünf Personen privat treffen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit eingerechnet.







Bund und Länder hatten sich am Sonntag darauf geeinigt, dass für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Menschen möglich sein soll. Die Treffen sollen aber auf den engsten Familienkreis beschränkt sein.



In Sachsen-Anhalt werde es "keine Aufweichung gegenüber dem Status Quo geben", sagte dazu Haseloff. Der Beschluss hatte die Lockerung unter Vorbehalt der Infektionslage in den Bundesländern gestellt.