Spahn stellt Impfverordnung vor

"Die Schwächsten zu schützen, ist das erste Ziel"

18.12.2020, 11:38 Uhr | cck, dpa

Wer wird zuerst geimpft? Diese und andere Fragen werden in einer Impfverordnung geregelt. Gesundheitsminister Spahn hat sie nun vorgestellt. Was Sie wissen sollten.

11.02 Uhr: Laut Gesundheitsminister Jens Spahn sind alle anspruchsberechtigt, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben oder hier in der Pflege arbeiten, aber nicht hier leben.

11.04 Uhr: "Die Schwächsten zu schützen, ist das erste Ziel", sagt Spahn. Hinzu kommen Menschen, die in sehr exponierten Bereichen, wie in der Pflege oder auf den Intensivstationen, arbeiten. Es werde bestimmt zwei Monate dauern, bis diese erste Gruppe geimpft sei. Dann werden auch andere Bürger geimpft werden können. Spahn bittet die Bevölkerung um Verständnis. Es wird insgesamt drei Gruppen geben, die prioritär geimpft werden. Mehr dazu.

11.06 Uhr: Die Bundesländer sind dafür zuständig, die Impfungen zu organisieren, sagt Spahn.

11.09 Uhr: Die Geimpften müssen daraufhin Rücksicht auf die Nicht-Geimpften nehmen, sagt Spahn. Aus der Impfung ergebe sich nicht ein Anspruch, sich nicht mehr an Regeln halten zu müssen.

11.12: Spahn bittet die Bevölkerung, in dem kommenden Tagen nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich die Kontakte zu reduzieren. "Die Zahlen von heute Morgen zeigen uns, wir müssen diese Dynamik brechen."

11.15 Uhr: "Die Altenpflege ist seit Beginn der Pandemie durchgehend unter einer sehr starken Belastung", sagt Spahn. Die Krise habe wie unter einem Brennglas die Probleme des Personalmangels noch einmal offensichtlicher gemacht. Zwar habe es Programme gegeben, um mehr Pflegekräfte auszubilden. Aber so schnell funktioniere es leider nicht, sagt Spahn.

11.18 Uhr: Die Regierung werde bekannt geben, wann die nächste Impfgruppe an der Reihe sei. Die Briten könnten es besser ausdrücken, sagt Spahn: "Don't call us, we call you". Wie genau die Berechtigten kontaktiert werden, liegt bei den Bundesländern. Spahn sagt, er könne versichern, dass die berechtigten Menschen Bescheid bekommen.

11.22 Uhr: Menschen, die nicht mehr so mobil sind, werden Unterstützung bekommen. Beispielsweise könne ein Taxi gestellt werden.

11.23 Uhr: Stand heute geht Spahn von 11 bis 13 Millionen Impfdosen aus, die im ersten Quartal zur Verfügung stehen. Die Zahl muss halbiert werden, da jeweils zwei Dosen für eine Person nötig sind. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass zusätzlich Impfdosen beispielsweise vom Hersteller AstraZeneca hinzukommen. Das Unternehmen hat bisher noch keine Zulassung beantragt. Zudem könne es sein, dass Moderna und Biontech/Pfizer mehr Dosen herstellen können.

Wenige Tage bevor die EU über die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer entscheidet, unterzeichnet Gesundheitsminister Jens Spahn die Impfverordnung. Darin ist unter anderem geregelt, in welche Reihenfolge geimpft werden soll. Die Verordnung stellt er in einer Pressekonferenz vor, die Sie hier verfolgen können.

Wie zuvor bereits bekannt wurde, weicht Spahn in seiner Verordnung offenbar von den Empfehlungen der ständigen Impfkommission ab. Statt fünf Gruppen, die prioritär geimpft werden sollen, hat Spahn demnach nur drei Gruppen festgelegt. Hier lesen Sie mehr dazu.

Die zuständige europäische Arzneimittelbehörde EMA will am 21. Dezember entscheiden, ob sie der EU die Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes empfiehlt. Ein oder zwei Tage später schon könnte die EU dann den Impfstoff zulassen. Spahn rechnet damit, dass am 27. Dezember die ersten Menschen in Deutschland geimpft werden können.