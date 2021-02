In Dänemark und Deutschland festgenommen

Brüder sollen islamistischen Terroranschlag vorbereitet haben

11.02.2021, 18:27 Uhr | dpa, sje

Deutschen und dänischen Ermittlern ist es vermutlich gelungen, einen Terroranschlag in Europa zu verhindern. Sie nahmen drei Männer fest, die Chemikalien zum Bombenbau lagerten.

Drei Brüder aus Syrien sollen möglicherweise in Europa einen islamistischen Terroranschlag geplant haben. Deutschen und dänischen Ermittlern ist es nun gelungen, sie festzunehmen, berichten die deutsche Presseagentur und der "Spiegel". Bei Ihnen sollen Chemikalien und Propaganda des "Islamischen Staats" (IS) gefunden worden sein. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg ermittelt wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Tat.

Die Männer sollen 33, 36 und 40 Jahre alt sein. Einer von ihnen wurde in Dietzenbach (Hessen) verhaftet, die anderen beiden in Dänemark. Einer der dort festgenommenen ist in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) ansässig. Bei der Festnahme in Dänemark fanden die Ermittler der Generalstaatsanwalt zufolge mehrere Kilogramm Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengsätzen dienen können. Der "Spiegel" berichtet, dort sei Propaganda-Material des IS sichergestellt worden.



Bei einer Durchsuchung in Dessau-Roßlau entdeckten die Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft zudem 10 Kilogramm Schwarzpulver und Zündschnüre. Der "Spiegel" schreibt zudem von einer selbst gemalten IS-Flagge, die Nachrichtenagentur dpa von dem Bild einer IS-Flagge auf dem Handy des Mannes.

BKA erhielt Hinweis über Chemikalien-Bestellung

Der "Spiegel" berichtet, die Brüder seien aufgeflogen, nachdem das Bundeskriminalamt einen Hinweis auf verdächtige Bestellungen im Internet erhalten hat. Einer der in Dänemark lebenden Männer soll Schwefel und Aluminiumpulver an die Adresse in Dessau-Roßlau geschickt haben.

Die Eltern der Brüder leben den Angaben zufolge in Dänemark. Die Familie soll sich mindestens seit 2005 in Europa aufhalten und bereits früher wegen extremistischer Gesinnung aufgefallen sein. Allerdings wurden wohl nie konkrete Hinweise auf terroristische Aktivitäten gefunden.

Durch die Festnahmen glauben die Ermittler einen Anschlag verhindert zu haben, so der "Spiegel". Wo dieser hätte stattfinden sollen, sei aber noch nicht geklärt. Im Falle einer Verurteilung drohen den Männern bis zu zehn Jahre Haft.