Ich vermute, dass sie ihren Einfluss dadurch stärken und Konkurrenten im konservativen Bereich einen Schritt voraus sein wollten. So versuchten sie, den Wahlkampf früh in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken.

Jetzt sind diese Leute tatsächlich in der Lage, zumindest Teile ihres Planes in die Realität umzusetzen: Wie gehen sie vor?

Zentral ist der Angriff auf den öffentlichen Dienst. Diese Leute nutzen eine Reihe von Methoden, um den Staat zu schleifen: etwa Entlassungen, aber auch die Umwandlung von Beamtenstellen in politische Angestelltenverhältnisse. Generell soll die Exekutive mehr Macht über die Angestellten in den entsprechenden Behörden haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Übernahme und Etablierung unabhängiger Agenturen innerhalb der Exekutive. Deren Leiter werden zwar vom Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt, dann arbeiten sie mehr oder weniger unabhängig.

Elon Musk sollte für Donald Trump die sprichwörtliche Kettensäge beim "Abbau" der Bürokratie sein. Wie passt der superreiche Unternehmer da ins Bild?

Musks Arbeit für "DOGE", also die "Abteilung für Regierungseffizienz", ist ein Grund, warum "Project 2025" so weit fortgeschritten ist. Die Leute hinter "Project 2025" hatten sich sorgfältig überlegt, wie sie die Regierung auseinandernehmen könnten. Doch dann ist Musk wie mit einem Bulldozer hindurchgefahren: So schloss er das Bildungsministerium, griff USAID an und entließ massenweise Mitarbeiter der Exekutive. Ein anderer Grund für den Erfolg besteht darin, dass Leute generell viel Erfahrung in der Regierungsarbeit mitgebracht haben. Rund ein Viertel der Autoren des "Project 2025" hatte bereits in Trumps erster Administration mitgearbeitet.

Welche Rolle spielt Donald Trump für die Leute hinter "Project 2025"?

Trumps Wahlsieg hat sie ermutigt. Er ist eine Art Gefäß für ihre Ambitionen und gab diesen Leuten ein Gefühl dafür, was plötzlich alles möglich ist. Sie wissen genau, was Trump will. Die Themen Zölle und Migration sind ihm wichtig, er hat großes Interesse an Vergeltung. Da ist es entscheidend, das Justizministerium unter seine Kontrolle zu bekommen. Gleichzeitig sind Trump andere Bereiche egal, auf diesen Gebieten können die Anhänger von "Project 2025" schalten und walten. Vor allem wollen sie alte Fehler vermeiden.

Wie es sie in Trumps erster Amtszeit ihrer Meinung nach gab?

So ist es. Für diese Leute war Trump während seiner ersten Präsidentschaft nicht gescheitert, sondern er wurde angeblich sabotiert: Faule Angestellte, Karrieristen in der Bürokratie und "rückständige" Republikaner hätten Trump ausgebremst. So sieht die Gedankenwelt dieser Leute aus. So etwas soll nicht noch einmal passieren. Deswegen wollten sie sicherstellen, dass es einen Plan gibt und die richtigen Leute an der richtigen Stelle sind, falls Trump zurückkehrt. So kam es dann ja auch.