Streit um Ladenöffnungen – Bund und Länder unterbrechen Gipfel

Schon vor Ende des Bund-Länder-Gipfels werden weitere Lockerungspläne bekannt. Auch über eine Corona-Notbremse wird diskutiert. Ein Überblick über die möglichen Beschlüsse.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten derzeit über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Nach drei Monaten Lockdown in Deutschland stehen die Zeichen auf Lockerungen – obwohl Inzidenz- und R-Werte wieder steigen. Erwartet wird ein heftiges Tauziehen um die künftige Strategie.



Am Abend unterbrachen Bund und Länder die Beratungen für eine Bedenkpause. Hintergrund ist ein Streit über die Öffnung des Einzelhandels. Einige Ministerpräsidenten wollen den Einzelhandel noch schneller öffnen als im Entwurf bisher vorgesehen. Merkel habe daraufhin vorgeschlagen, die Orientierung an der 35er Inzidenz zugunsten eines Wertes von 50 zu ändern, wenn die Länder auf das Vorziehen verzichten. In einer kleineren Runde sollte offenbar ein Kompromiss gefunden werden. Nach rund einer Stunde wurden die Beratungen vorgesetzt.

Unmut über Gesundheitsminister Spahn

Unmut gibt es offenbar auch über die Politik von Gesundheitsminister Jens Spahn. Die derzeit verfügbaren Schnelltests reichen wohl im März nicht für die geplante Teststrategie. Erst ab April stehen offenbar genug Tests zur Verfügung. Es werde eine Taskforce geben, die sich um die Bestellung kümmern solle. Laut RTL und ntv hat Gesundheitsminister Spahn bisher keine Bestellungen in Auftrag gegeben. Wie die "Bild" berichtet, kritisierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, es werde über Lockerungen geredet, "obwohl uns die Begleitinstrumentarien wie Impfen und Testen nicht ganz zur Verfügung stehen".

Eine aktualisierte Beschlussvorlage, die t-online vorliegt, kam am Mittwoch von der sogenannten "Vierergruppe", bestehend aus Kanzleramt, Vizekanzler Scholz sowie den Ländern Berlin und Bayern. Dort ist ein Öffnungsplan in fünf Schritten definiert, die jeweils an Grenzwerte bei der 7-Tage-Inzidenz gekoppelt sind. Es ist zudem festgehalten, dass für die Lockerungen nicht die nationale Inzidenz, sondern die eines Bundeslandes oder einer Region gelten sollen.

Diese Punkte sollen bereits beschlossen worden sein:

Verlängerung des Lockdowns: Bund und Länder haben sich Verhandlungskreisen zufolge darauf verständigt, den Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März zu verlängern . Laut dem Beschlussentwurf von Mittwochnachmittag soll es zahlreiche stufenweise Öffnungsmöglichkeiten geben.

Bund und Länder haben sich Verhandlungskreisen zufolge darauf verständigt, den Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März zu verlängern Laut dem Beschlussentwurf von Mittwochnachmittag soll es zahlreiche stufenweise Öffnungsmöglichkeiten geben. Hausarztpraxen sollen ab April impfen: Die Hausärzte sollen Ende März in die Impfstrategie miteinbezogen werden, aber erst im April mitimpfen, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Hausärzte sollen Ende März in die Impfstrategie miteinbezogen werden, aber erst im April mitimpfen, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Keine formelle Testpflicht für die Wirtschaft: In den Beratungen habe man sich auf den Hinweis geeinigt, dass die Unternehmen als "gesamtgesellschaftlichen Beitrag" ihren am Arbeitsplatz anwesenden Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen sollten.

In den Beratungen habe man sich auf den Hinweis geeinigt, dass die Unternehmen als "gesamtgesellschaftlichen Beitrag" ihren am Arbeitsplatz anwesenden Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen sollten. Strategieänderung beim Impfen: Die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Impfung soll ausgereizt werden, berichten ntv und RTL. Die Länder sollen demnach nicht mehr die zweite Impfdosis zurückhalten.

Die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Impfung soll ausgereizt werden, berichten ntv und RTL. Die Länder sollen demnach nicht mehr die zweite Impfdosis zurückhalten. Kontaktbeschränkungen werden gelockert: Ab 8. März sollen wieder Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt erlaubt sein – beschränkt auf fünf Teilnehmer, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Und: Paare, die nicht zusammenwohnen, sollen künftig als ein Hausstand gelten.

Ab 8. März sollen wieder Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt erlaubt sein – beschränkt auf fünf Teilnehmer, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Und: Paare, die nicht zusammenwohnen, sollen künftig als ein Hausstand gelten. Kostenlose Schnelltests: Der Bund will ab kommender Woche die Kosten für Schnelltests übernehmen. Die Länder sollen die Tests dann schnellstmöglich anbieten, auch mit einer Bescheinigung zum Ergebnis. Konkret soll mindestens ein Schnelltest pro Woche möglich sein, den geschultes Personal etwa in Testzentren oder Praxen abnimmt. Allerdings wurde auch berichtet, dass im März nicht ausreichend Tests zur Verfügung stehen werden.

Diese Punkte gelten als sicher:

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sollen als zweiter Schritt des Öffnungsplans deutschlandweit wieder maximal einen Kunden pro zehn Quadratmeter "für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche" zulassen dürfen. Darüber hinaus darf es dann einen Kunden pro 20 Quadratmeter geben. Sie müssen sich dabei an Hygienekonzepte halten. Auch Fahrschulen sowie körpernahe Dienstleistungsbetriebe sollen öffnen dürfen.

deutschlandweit wieder maximal einen Kunden pro zehn Quadratmeter "für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche" zulassen dürfen. Darüber hinaus darf es dann einen Kunden pro 20 Quadratmeter geben. Sie müssen sich dabei an Hygienekonzepte halten. Auch Fahrschulen sowie körpernahe Dienstleistungsbetriebe sollen öffnen dürfen. Begleitet werden soll dies durch eine starke Ausweitung der Impfkampagne und der Testkapazitäten . Man wolle "erproben", ob durch die deutliche Ausweitung von Tests in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion Öffnungsschritte auch bei höheren Sieben-Tage-Inzidenzen mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner möglich würden, heißt es in dem Entwurf weiter.

. Man wolle "erproben", ob durch die deutliche Ausweitung von Tests in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion Öffnungsschritte auch bei höheren Sieben-Tage-Inzidenzen mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner möglich würden, heißt es in dem Entwurf weiter. Allen sollen ein oder zwei kostenlose Schnelltests pro Woche angeboten werden. Für Schüler sind laut einer aktualisierten Fassung (Stand 14.00 Uhr) nur Eigentests vorgesehen.

pro Woche angeboten werden. Für Schüler sind laut einer aktualisierten Fassung (Stand 14.00 Uhr) nur Eigentests vorgesehen. Im März könnten Schnelltests aber noch knapp sein: In den Bund-Länder-Beratungen wird der Bedarf an Schnelltests in einer umfassenden Teststrategie laut Teilnehmerkreisen höher geschätzt als in den Planungen des Gesundheitsministeriums. Es werde wohl eine Taskforce geben, die sich um die Bestellung kümmern solle. Laut RTL und ntv hat Gesundheitsminister Spahn bisher keine Bestellungen in Auftrag gegeben.

Hierüber wird debattiert:

Eine "festgefahrene" Diskussion gibt es über die Öffnungen des Einzelhandels : Einige Ministerpräsidenten wollen die Läden früher öffnen können als es im Stufenplan der Beschlussvorlage vorgesehen ist. Merkel soll dem Vernehmen nach ihre Bereitschaft signalisiert haben, Lockerungen für den Handel schon ab einer Inzidenz von 50 zuzulassen, bisher hatte sie hier einen Wert von 35 verlangt. Auf Länderseite sei daraufhin aber keine Einigkeit zu erzielen gewesen, hieß es, deswegen sei eine Bedenkpause eingelegt worden. In einer kleineren Runde sollte ein Kompromiss gefunden werden.

: Einige Ministerpräsidenten wollen die Läden früher öffnen können als es im Stufenplan der Beschlussvorlage vorgesehen ist. Merkel soll dem Vernehmen nach ihre Bereitschaft signalisiert haben, Lockerungen für den Handel schon ab einer Inzidenz von 50 zuzulassen, bisher hatte sie hier einen Wert von 35 verlangt. Auf Länderseite sei daraufhin aber keine Einigkeit zu erzielen gewesen, hieß es, deswegen sei eine Bedenkpause eingelegt worden. In einer kleineren Runde sollte ein Kompromiss gefunden werden. Am Dienstag war noch eine Sonderregel für die Osterfeiertage im Entwurf: Es sollten "Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre" erlaubt werden. In dem Beschlussentwurf vom Mittwochmorgen wurde dieser Passus gestrichen.

im Entwurf: Es sollten "Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre" erlaubt werden. In dem Beschlussentwurf vom Mittwochmorgen wurde dieser Passus gestrichen. Ein aktualisierter Beschlussentwurf der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sieht exakte Vorgaben für einen Notbremsen-Mechanismus vor, um bei einem Anstieg der Infektionszahlen zu strengeren Kontaktbeschränkungen zurückzukehren. Die Notbremse soll gezogen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über hundert steigt, heißt es in dem Entwurf. Dann sollen "ab dem zweiten darauffolgenden Werktag" die bislang gültigen Kontaktbeschränkungen wieder in Kraft treten. Damit würde die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften wieder auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt.

vor, um bei einem Anstieg der Infektionszahlen zu strengeren Kontaktbeschränkungen zurückzukehren. Die Notbremse soll gezogen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über hundert steigt, heißt es in dem Entwurf. Dann sollen "ab dem zweiten darauffolgenden Werktag" die bislang gültigen Kontaktbeschränkungen wieder in Kraft treten. Damit würde die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften wieder auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Als dritter Öffnungsschritt werden weitere Teile des Einzelhandels, Museen, Zoos sowie Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen genannt. Dieser Schritt soll erfolgen, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz "stabil unter 35" liegt. Dieser Wert ist jedoch unter den Ministerpräsidenten umstritten. Deshalb sieht der Entwurf auch einen Plan B vor: Der Besuch von Museen oder Einzelhandel könnte dann zum Beispiel nur mit Terminbuchung möglich sein, dafür aber schon bei einer höheren Inzidenz von unter 100.

werden weitere Teile des Einzelhandels, Museen, Zoos sowie Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen genannt. Dieser Schritt soll erfolgen, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz "stabil unter 35" liegt. Dieser Wert ist jedoch unter den Ministerpräsidenten umstritten. Deshalb sieht der Entwurf auch einen Plan B vor: Der Besuch von Museen oder Einzelhandel könnte dann zum Beispiel nur mit Terminbuchung möglich sein, dafür aber schon bei einer höheren Inzidenz von unter 100. Erst als vierter Öffnungsschritt wird dann die Öffnung der Außengastronomie sowie von Kultureinrichtungen wie Theatern und Kinos genannt. Auch der Aufenthalt in Ferienwohnungen , Ferienhäusern und Wohnhäusern mit eigenen sanitären Anlagen soll dann wieder möglich gemacht werden, zudem kann der Einzelhandel unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Letzterer Punkt war zunächst in Schritt fünf vorgesehen. Laut der aktualisierten Beschlussvorlage sind diese Schritte unter bestimmten Umständen bereits ab einer „stabilen oder sinkenden“ Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 möglich. Für weitreichendere Lockerungen ist laut Vorlage die Voraussetzung: Die Zahlen bleiben nach dem vorherigen Öffnungsschritt für 14 Tage stabil unter 35. Dies gilt nach Angaben aus Verhandlungskreisen als umstritten.

wird dann die Öffnung der sowie von wie Theatern und Kinos genannt. Auch der Aufenthalt in , Ferienhäusern und Wohnhäusern mit eigenen sanitären Anlagen soll dann wieder möglich gemacht werden, zudem kann der unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Letzterer Punkt war zunächst in Schritt fünf vorgesehen. Laut der aktualisierten Beschlussvorlage sind diese Schritte unter bestimmten Umständen bereits ab einer „stabilen oder sinkenden“ Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 möglich. Für weitreichendere Lockerungen ist laut Vorlage die Voraussetzung: Die Zahlen bleiben nach dem vorherigen Öffnungsschritt für 14 Tage stabil unter 35. Dies gilt nach Angaben aus Verhandlungskreisen als umstritten. Eine neu hinzugefügte fünfte Stufe in dem Öffnungsplan sieht vor, Freizeitveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 50 Menschen zuzulassen sowie Kontaktsport auch im Innenbereich zuzulassen. Voraussetzung ist eine Inzidenz von unter 35. Bei unter 100 dürfte bereits kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport draußen ohne Test stattfinden.

sieht vor, im Außenbereich mit bis zu 50 Menschen zuzulassen sowie Kontaktsport auch im Innenbereich zuzulassen. Voraussetzung ist eine Inzidenz von unter 35. Bei unter 100 dürfte bereits kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport draußen ohne Test stattfinden. In Gebieten mit besonders niedrigen Zahlen sollen weitere Lockerungen der Kontaktbeschränkungen möglich sein. Welche Inzidenzwerte dafür als Grundlage dienen sollen, ist noch nicht klar.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten sollten am 22. März erneut beraten, heißt es in dem Entwurf. Dann soll über noch nicht festgelegte Öffnungsschritte wie beispielsweise Veranstaltungen entschieden werden.