Pläne beim Corona-Gipfel

Was wohl gelockert wird – und was nicht

Kontaktbeschränkungen werden gelockert, der Lockdown aber wohl verlängert. Erste Entwürfe zum Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch lassen erahnen, wie der Corona-Kurs weitergeht. t-online liefert Ihnen einen Überblick.

Bund und Länder kommen am Mittwoch erneut zu einem Corona-Gipfel zusammen. Nach drei Monaten Lockdown in Deutschland stehen die Zeichen auf Lockerungen – obwohl Inzidenz- und R-Werte wieder steigen.

Erwartet wird ein heftiges Tauziehen um die künftige Strategie in der Corona-Krise. Ein erster Entwurf, der t-online vorliegt, kam am Montagabend von der sogenannten "Vierergruppe", bestehend aus Kanzleramt, Vizekanzler Scholz sowie den Ländern Berlin und Bayern. Er definiert einen Öffnungsplan in vier Schritten. An einigen Stellen fehlen in diesem Plan allerdings noch konkrete Grenzwerte. Am Dienstagabend meldete dann der "Business Insider" unter Berufung auf Regierungskreise. Bund und Länder hätten sich darauf geeinigt, dass Lockerungen bis zu einer Inzidenz von 100 vollzogen werden könnten.

An dieser Stelle liefern wir Ihnen den aktuellen Stand.

Diese Punkte gelten als sicher:

Grundsätzlich soll der Lockdown in Deutschland bis zum 28. März verlängert werden.

"Die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften mit Freunden, Verwandten und Bekannten wird ab 8. März wieder erweitert: Es sind nunmehr private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt." Weiter heißt es: "Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt."

Eine Sonderregel für die Osterfeiertage ist geplant: Hier sollen "Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre" erlaubt sein. Wie auch vor Weihnachten wird eine einwöchige Isolation vor den Familientreffen empfohlen.

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sollen als zweiter Schritt des Öffnungsplans deutschlandweit wieder maximal einen Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche in das Geschäft lassen dürfen. Sie müssen sich dabei an Hygienekonzepte halten. Auch Fahrschulen sowie körpernahe Dienstleistungsbetriebe sollen öffnen dürfen.

Begleitet werden soll dies durch eine starke Ausweitung der Impfkampagne und der Testkapazitäten. Man wolle "erproben", ob durch die deutliche Ausweitung von Tests in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion Öffnungsschritte auch bei höheren Sieben-Tage-Inzidenzen mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner möglich würden, heißt es in dem Entwurf weiter.

Allen sollen ein oder zwei kostenlose Schnelltests pro Woche angeboten werden. Schüler sowie Arbeitnehmer, die nicht im Homeoffice arbeiten können, sollen ebenfalls ein oder zwei Mal pro Woche getestet werden.

Hierüber wird debattiert:

Als dritter Öffnungsschritt werden weitere Teile des Einzelhandels, Museen, Zoos sowie Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen genannt. Dieser Schritt soll erfolgen, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz "stabil unter 35" liegt. Dieser Wert ist jedoch unter den Ministerpräsidenten umstritten. Deshalb sieht der Entwurf auch einen Plan B vor: Der Besuch von Museen oder Einzelhandel könnte dann zum Beispiel nur mit Terminbuchung möglich sein, dafür aber schon bei einer höheren Inzidenz. Einem Bericht des "Business Insider" zufolge könnte die Grenze bei 100 liegen. Bestätigt ist dieser Wert jedoch noch nicht.

Als dritter Öffnungsschritt werden weitere Teile des Einzelhandels, Museen, Zoos sowie Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen genannt. Dieser Schritt soll erfolgen, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz "stabil unter 35" liegt. Dieser Wert ist jedoch unter den Ministerpräsidenten umstritten. Deshalb sieht der Entwurf auch einen Plan B vor: Der Besuch von Museen oder Einzelhandel könnte dann zum Beispiel nur mit Terminbuchung möglich sein, dafür aber schon bei einer höheren Inzidenz. Einem Bericht des "Business Insider" zufolge könnte die Grenze bei 100 liegen. Bestätigt ist dieser Wert jedoch noch nicht. Erst als vierter Öffnungsschritt wird dann die Öffnung der Außengastronomie sowie von Kultureinrichtungen wie Theatern und Kinos genannt. Voraussetzung: Die Zahlen bleiben nach dem vorherigen Öffnungsschritt für 14 Tage stabil unter 35. Dies gilt nach Angaben aus Verhandlungskreisen ebenfalls als umstritten. Auch hier ist ein Plan B vorgesehen: eine Öffnung bei höherer Inzidenz, möglicherweise bis zu 100, dafür unter strengeren Maßnahmen wie einer Testpflicht.

In Gebieten mit besonders niedrigen Zahlen sollen weitere Lockerungen der Kontaktbeschränkungen möglich sein. Welche Inzidenzwerte dafür als Grundlage dienen sollen, ist noch nicht klar.

Auch soll eine Notfallgrenze definiert werden, ab der die Kontaktbeschränkungen zwingend wieder verschärft werden müssen. Auch hier ist der Wert noch unklar.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten sollten am 24. März erneut beraten, heißt es in dem Entwurf. Dann soll über noch nicht festgelegte Öffnungsschritte wie beispielsweise Veranstaltungen entschieden werden.



Zunächst müssen Merkel und die 16 Ministerpräsidenten sich aber an diesem Mittwoch über den Corona-Kurs bis dahin entscheiden.