Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Umfrage: Amtsinhaber bei Landtagswahlen deutlich vorn

12.03.2021, 01:55 Uhr | dpa, AFP

Wird sich die CDU-Maskenaffäre auf das Ergebnis bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auswirken? Laut einer neuen Umfrage zeigt sich nur wenig Veränderung zur Vorwoche.

Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegen in beiden Bundesländern die Amtsinhaber vorn. Das geht aus einem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-Politbarometer Extra hervor. Demnach könnten die Grünen bei den Wahlen in Baden-Württemberg am Sonntag mit Abstand stärkste Kraft bleiben, in Rheinland-Pfalz läge die SPD klar vorne.

Laut "Politibarometer" zeigen sich kurz vor den Wahlen relativ wenig Veränderungen zur Vorwoche. Dies hänge auch damit zusammen, dass wegen der Corona-Pandemie schon ein großer Teil der Wahlberechtigten frühzeitig per Briefwahl ihr Votum abgegeben hätten. Die CDU-Maskenaffäre werde sich daher wohl nur eingeschränkt auf das Wahlergebnis auswirken.

Landespolitische Aspekte für die Mehrheit entscheidend

Zudem gebe die deutliche Mehrheit aller Befragten mit 65 Prozent bzw. 63 Prozent an, dass für ihre Wahlentscheidung primär landespolitische und nicht bundespolitische Aspekte entscheidend seien. In beiden Ländern verfügen demnach die jeweiligen Amtsinhaber über einen sehr deutlichen Vorsprung vor ihren Herausforderern. Die Forschungsgruppe Wahlen gibt den statistischen Fehlerbereich für die Ergebnisse der Umfragen mit plus oder minus 2 bis 3 Prozentpunkten an.