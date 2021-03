Corona-Gipfel

Das sind die Beschlüsse von Bund und Ländern

23.03.2021, 03:19 Uhr | t-online, dpa, aj

Fluggäste mit dem Reiseziel Mallorca am Flughafen: Auf dem Corona-Gipfel soll diskutiert werden, ob auch für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten künftig Quarantäne- und Testpflicht greifen sollen. (Quelle: dpa)

Bund und Länder haben stundenlang über die Corona-Maßnahmen beraten. Beim Thema Lockdown gibt es nun überraschend eine Verschärfung für Ostern. Der Überblick über die Beschlüsse.

Nach mehr als zehnstündigen Beratungen hat sich bei den Bund-Länder-Gesprächen über den Corona-Kurs eine Einigung ergeben. Bei der Abschlussrunde von Kanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten wurde unter anderem eine Verschärfung des Lockdowns vom 1. bis zum 5. April beschlossen. Das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben soll dabei in Deutschland so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor in der Krise. Ein Überblick über die Beschlüsse:



Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert.

Der Gründonnerstag und Karsamstag werden einmalig als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. Nur an Karsamstag soll der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne geöffnet bleiben.

Ansammlungen im öffentlichen Raum werden dem Beschluss zufolge in dieser Zeit generell untersagt. Wo bereits Außengastronomie offen ist, muss sie für diese fünf Tage wieder geschlossen werden. Kirchen und Religionsgemeinschaft werden gebeten, an Ostern nur Online-Angebote für die Gläubigen zu machen. Nur Impf- und Testzentren sollen offen bleiben.

Angesichts des exponentiellen Wachstums der Infektionen beschlossen Kanzlerin und Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten weiter, dass die Anfang März vereinbarte Notbremse konsequent umgesetzt werden müsse. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner sollen die Landkreise weitergehende Schritte umsetzen. Als Möglichkeit genannt werden unter anderem Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen oder die Pflicht zu tagesaktuellen Schnelltests in Bereichen, in denen das Abstandhalten oder konsequente Maskentragen erschwert sind.

Für Urlauber im Ausland soll über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine generelle Testpflicht vor dem Rückflug eingeführt werden. Sie soll zur Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland gemacht werden. Schon jetzt müssen Einreisende einen negativen Test vom Abflug vorweisen, die aus "Hochinzidenzgebieten" mit besonders vielen Infektionen sowie Gebieten mit neuen Virusvarianten kommen.

