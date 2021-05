Pressekonferenz zur Pandemie-Lage

RKI-Chef Wieler: "Das Virus wird nicht verschwinden"

07.05.2021, 11:40 Uhr | dru, t-online

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich. Am Vormittag informierten Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler über die aktuelle Situation. Die Pressekonferenz hier zum Nachlesen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, haben ein Update zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie gegeben. Angesichts des schnellen Impffortschritts und der sinkenden Ansteckungsraten sehen sie Deutschland auf einem guten Weg. Gleichzeitig warnten beide davor, mit zu schnellen Lockerungen den Erfolg zu gefährden.

Die Pressekonferenz mit Minister Spahn und RKI-Chef Wieler hier zum Nachlesen im Ticker:

11.25 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

11.22 Uhr: Gesundheitsminister Spahn ist zuversichtlich, dass es wahrscheinlich im Juni eine Zulassung für den BioNTech-Impfstoff auch für über Zwölfjährige geben wird. Deswegen müsse die Umsetzung jetzt schon mit den Ländern geplant werden. Denkbar seien Massenimpfungen in Impfzentren oder Schulen bis Ende August.

11.15 Uhr: Wieler warnt aber auch: "Das Virus wird nicht verschwinden." Die Pandemie sei noch in vollem Gange. Weltweit stiegen Infektions- und Todeszahlen noch. Deswegen müsse man wachsam bleiben und eine vierte Welle verhindern.

11.14 Uhr: RKI-Chef Wieler sagt nun noch einmal was zu den Gründen, wie die Ausbreitung der Variante B.1.1.7 ausgebremst werden konnte. Dass seine beunruhigenden Prognosen vom Beginn des Jahres nicht eingetroffen seien, liege sicherlich daran, dass die Menschen ihre Mobilität deutlich eingeschränkt hätten, dass auch der Reiseverkehr über Ostern deutlich geringer ausgefallen sei als erwartet. Das hätten Untersuchungen gezeigt. Die Menschen hätten seiner Ansicht nach die Gefahr erkannt, und hätten deshalb ihre Kontakt eingeschränkt.

10.47 Uhr: Noch keine klaren Erkenntnisse gibt es nach Auskunft von Gesundheitsminister Spahn zur Frage, wann eine Auffrischimpfung nötig wird. Spahn verweist auf Untersuchungen bei Probanden, die in klinischen Impfstoff-Studien bereits vor einem Jahr geimpft wurden. Bei ihnen zeige sich offenbar noch keine Notwendigkeit für eine Auffrischimpfung.

10.45 Uhr: RKI-Chef Wieler betont in diesem Zusammenhang nochmals, die Erkenntnisse lägen vor, dass der Schutz besser sei, wenn der Abstand zwischen den Impfungen so groß wie möglich sei. Minister Spahn verweist zugleich darauf, dass der Impfschutz auch bei kürzerem Intervall sehr hoch sei.

10.35 Uhr: Spahn äußert sich nun zur Frage des Intervalls zwischen den Impfungen bei Astrazeneca. Der Minister hatte zuletzt eine Verkürzung dieses Zeitraums angeregt. Er hielte ein längeres Intervall zwar für ratsamer, sagt Spahn. Die Zulassung sei zugleich auf vier bis sechs Wochen ausgelegt. Mit Blick auf die anstehende Urlaubssaison spricht der Minister von einer zutiefst menschlichen Reaktion, wenn Leute jetzt sagen, sie entschieden sich gegen Astrazeneca, weil sie dann aktuell bis zum Spätsommer auf die Zweitimpfung warten müssten.

10.27 Uhr: Spahn betont in diesem Zusammenhang, wo es nötig sei, werde man sich stärker an internationalen Impfkampagnen beteiligen. Er stellt sich aber erneut hinter den Schutz geistigen Eigentums. Der Minister verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Debatte um den stärkeren Schutz der heimischen Impfstoff-Produktion zu Jahresbeginn.

10.21 Uhr: Gesundheitsminister Spahn verteidigt die Zurückhaltung der Bundesregierung bei der Frage der Freigabe von Patenten auf Impfstoffe. Die Freigabe sei nicht das entscheidende, so der Minister, sondern die Produktionskapazitäten. Dabei gehe es um Technologietransfer, das müsse man auch können.

10.16 Uhr: Kontaktreduzierende Maßnahmen und Impfungen hätten es möglich gemacht, den R-Wert so stark zu drücken, so Wieler. Würde man nun rasch die Kontaktbeschränkungen wieder aufheben, würde der R-Wert wie ein Ballon wieder auf 4 hinaufschnellen. Deshalb sei ein schrittweises und behutsames Vorgehen so wichtig. Erst bei einer Impfquote von 80 Prozent unter den Erwachsenen sei man wirklich auf der sicheren Seite.

10.14 Uhr: Der RKI-Chef hebt besonders hervor, dass der R-Wert der stark ansteckenden Corona-Variante B.1.1.7 in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich gedrückt worden sei, von etwa 4 zu Beginn auf nun etwa 1. "Das haben wir alle gemeinsam geschafft", zeigt sich Wieler erfreut. Aktuell mache Variante, die 30 bis 50 Prozent ansteckende sei, rund 90 Prozent aller Infektionen aus.

10.11 Uhr: In allen Altersgruppen sinken derzeit die Sieben-Tage-Inzidenzen, erläutert RKI-Chef Wieler zu Beginn seines Statements. Auf den Intensivstationen zeige sich gleichwohl noch keine Entspannung. Aktuell sei die Belastung dort immer noch sehr hoch.

10.08 Uhr: Spahn lobt den schnellen Impffortschritt, vor allem nun auch bei den Zweitimpfungen. Deutschland sei im internationalen Vergleich auf der Überholspur. Dazu werde auch die Aufhebung der Impfpriorisierung für den Wirkstoff von Astrazeneca beitragen, zeigt sich der Minister überzeugt.

10.06 Uhr: Wenn es Lockerungen geben soll, dann sollten diese draußen und testgestützt erfolgen, so der CDU-Politiker. Wenn Deutschland es schaffe, bis Ende Mai das derzeitige Kontaktverhalten fortzusetzen, dann werde das deutlich Wirkung zeigen.

10.04 Uhr: "Dies gilt es zu verstätigen", sagt Spahn. Das gehe aber nicht mit schnellen Öffnungen. Der Gesundheitsminister nennt das Beispiel Großbritannien, wo trotz schnellen Impffortschritts erst langsam geöffnet wurde.

10.02 Uhr: Gesundheitsminister Spahn beginnt mit einer positiven Einschätzung. Die dritte Welle scheint gebrochen, sagt er. Die Zahlen seien noch immer hoch, aber sie sinken.

10 Uhr: Pünktlich geht es los.



9.55 Uhr: Wie gewohnt, ist die Pressekonferenz mit dem Minister und dem RKI-Chef für zehn Uhr angesetzt. Es soll also in Kürze losgehen.

9.50 Uhr: Noch vor Beginn der Pressekonferenz ist ein weiterer Schritt zurück zur Normalität für vollständig Geimpfte und Genesene gemacht. Am Morgen stimmte der Bundesrat einer Verordnung zu, mit der entsprechende Regeln für diese Gruppen gelockert werden. Tags zuvor hatte der Bundestag mit breiter Mehrheit den Weg dafür geebnet.

