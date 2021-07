Exklusive Umfrage

Maskenpflicht in Innenräumen aufheben? Das denken die Deutschen

Außenminister Maas fordert das generelle Ende der Maskenpflicht, sobald alle sich impfen lassen können. Das könnte schon im August der Fall sein – nicht alle Deutschen sind glücklich damit.

Eine knappe Mehrheit der Deutschen befürwortet ein Ende der Maskenpflicht auch in Innenräumen, sobald alle sich impfen lassen können. Das geht aus einer exklusiven Civey-Umfrage für t-online hervor. Knapp 50 Prozent der Befragten begrüßten diese Aussicht – eine starke Minderheit von 42,3 Prozent lehnt dagegen ein baldiges Ende ab.



Beim Blick auf die Wahlabsicht der Befragten stechen zwei Parteien hervor: Die meisten Befürworter für ein baldiges Ende der Maskenpflicht finden sich unter den Anhängern der AfD – mehr als 83 Prozent sprechen sich in der Umfrage dafür aus. Auch unter den Anhängern der FPD ist eine deutliche Mehrheit von fast 73 Prozent dafür.



Die meiste Ablehnung gegen ein baldiges Ende der Maskenpflicht findet sich bei den Anhängern der Grünen mit knapp 57 Prozent, auch unter den SPD-Wählern will eine Mehrheit von 51,4 Prozent an der Maskenpflicht festhalten. Bei Unterstützern der Linkspartei überwiegt das "Nein" mit knapp 47 Prozent, während sich Anhänger der Union mit einer Mehrheit von 48 Prozent für das Ende der Maskenpflicht ausspricht.

Einfluss auf die persönliche Einstellung zur Maskenpflicht hat offenbar auch das Lebensalter. Eine Mehrheit der unter 65-Jährigen will sich bald wieder ohne Maske in Innenräumen aufhalten. Bei Menschen, die mindestens 65 Jahre alt sind, liegen die Befürworter und Gegner nahezu gleich auf (Ja: 44,6 Prozent, nein: 45,4 Prozent).



Menschen in Ballungsräumen wollen mit einer knappen Mehrheit von 47,2 Prozent an der Maskenpflicht festhalten, während in Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte mit knapp 58 Prozent der Wunsch nach ihrem Ende überwiegt. Zwischen diesen Polen zeigt sich ein eher untentschiedenes Bild.

Zur Methodik: In die Umfrage flossen die Antworten von 5.066 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Menschen ein, die zwischen dem 5. und 6. Juli online gefragt wurden: "Sollte die Maskenpflicht sowohl drinnen als auch draußen aufgehoben werden, sobald alle Bundesbürger ein Impfangebot erhalten haben?" Der statistische Fehler für die Gesamtergebnisse beträgt 2,5 Prozent, für Teilgruppen kann er davon abweichen.