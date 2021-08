"Es gibt gewaltig viele Hilferufe"

Entwicklungsminister: Evakuierung auf Angehörige ausweiten

21.08.2021, 01:55 Uhr | dpa

Eine Familie aus Afghanistan kommt am Samstag sicher in Brandenburg an. Volljährige Kinder fallen derzeit nicht unter die Evakuierungsprioritäten. (Quelle: dpa)