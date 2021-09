Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Manuela Schwesig: "Wunderbarer Abend für unser Land"

26.09.2021, 18:38 Uhr | sle, dpa

Die SPD hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern nach ersten Prognosen deutlich gewonnen. Die Grünen und die FDP ziehen wieder in den Schweriner Landtag ein. Die Reaktionen der Parteien im Überblick.

Manuela Schwesig und die SPD haben die Landtagswahl laut einer ersten Prognose deutlich gewonnen. Die SPD-Politikerin sagte vor Anhängern ihrer Partei, es sein ein "wunderbarer Abend für unser Land" und ein "klares Votum für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern".

CDU-Kandidat Michael Sack hat den Ausgang nach der ersten Prognose des NDR als "katastrophal" für seine Partei bezeichnet. Danach erhielt die Union 14 Prozent der Stimmen und damit so wenige wie noch nie.

"Da geht noch was"

Der AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Nikolaus Kramer, hat sich trotz leichter Verluste zufrieden mit dem prognostizierten Ergebnis seiner Partei gezeigt. "Dennoch haben wir unser Ziel erreicht, das Ziel, stärkste Oppositionskraft zu bleiben", sagte er am Sonntag in Schwerin.

Die Spitzenkandidatin der Linken, Simone Oldenburg, hat sich zunächst zufrieden über die Prognose zum Ausgang der Landtagswahl gezeigt. Die Prognose der ARD sieht die Linke in MV bei zehn Prozent. "Da geht noch was", sagte Oldenburg am Sonntag der dpa mit Blick auf die Unsicherheiten der Prognose.

Die FDP feierte ihren Wiedereinzug in den Landtag. "Was für ein wunderschöner Abend", rief ihr Spitzenkandidat René Domke seinen Unterstützern zu. Domke machte die hohe Bedeutung von Wirtschaftsthemen für die Wählerinnen und Wähler für das gute Ergebnis mitverantwortlich: "Ich denke schon, dass die Menschen jetzt tatsächlich nach der Pandemie auch Antworten wollen, wie es mit der Wirtschaft weitergehen soll."

Auch die Grünen sind laut der Prognose wieder vertreten. "Der Landtagseinzug war unser wichtigstes Ziel", sagte der Landesvorsitzende Ole Krüger, blieb aber vorsichtig: "Wir bleiben jetzt erst mal auf dem Boden und gucken, wie die Hochrechnungen sich über den Abend entwickeln."