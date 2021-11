2G, Tests, Kinderkrankengeld

Ampelparteien planen offenbar neue Corona-Regeln

07.11.2021, 07:05 Uhr | t-online, dpa

Fast täglich werden derzeit mehr Neuinfektionen in der Corona-Pandemie gemeldet. Nun sind Pläne der Ampelparteien durchgesickert. Offenbar ist ein Plan für den Pandemie-Winter in Arbeit.

Die Ampelparteien SPD, FDP und Grüne, sollen wegen der steigenden Corona-Fallzahlen schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie planen. Das berichtet die "Bild". Offenbar ist eine Beschlussvorlage dazu in Arbeit. Die neuen Regelungen sollen demnach vorerst bis zum 20. März gelten. Diskutiert wird unter anderem seit Tagen, ob kostenlose Bürgertests wieder eingeführt werden.



In dem Plan enthalten sein soll, dass Bundesländer je nach Infektionslage weiter die üblichen Hygienevorschriften durchsetzen können. Dazu zählen die Maskenpflicht, Abstand halten und die 3G-Regelung (Geimpfte, Getestete und Genesene können an Veranstaltungen teilnehmen). Auch eine 2G-Regelung soll dann bei Kinogängen, Restaurantbesuchen oder ähnlichem durchsetzbar sein.



Zudem sollen sich Mitarbeiter und Besucher von Alten- und Pflegeheimen mindestens ein Mal am Tag testen lassen. Das soll auch für Geimpfte und Genesene gelten. Eine berufsbezogene Impfpflicht ist allerdings vorerst nicht geplant. Außerdem sollen Kliniken wieder Intensivbetten für Covid-Patienten freihalten und dafür eine Prämie bekommen.

Bis zu 60 Kinderkrankentage für Eltern

Einen Lockdown soll es in Zukunft auch für Ungeimpfte nicht mehr geben. Bundesweit soll auch keine 2G-Regel gelten, wird in dem Papier festgehalten. Kinderkrankentage (für Kinder unter 12 Jahren) sollen auch im nächsten Jahr von 10 auf 30 erhöht werden. Alleinerziehende hätten sogar Anspruch auf 60 Kinderkrankentage.

Dem Bericht zufolge soll die Beschlussvorlage schon am 11. November konkreter im Parlament besprochen werden. Beschlossen werden könnte sie am 18. November.

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich angestiegen, die Inzidenz liegt bei über 190. Vor allem Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen nehmen derzeit wieder zu. 1.264 Corona-Fälle in dem Kontext verzeichnet das RKI für die Woche bis 31. Oktober. Die Bilanz seit Pandemiebeginn laut dem aktuellen Wochenbericht: 6.594 Ausbrüche, mehr als 160.000 Infizierte, fast 24.000 Todesfälle.