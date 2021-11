Corona-Politik

Union will Aufhebung der epidemischen Notlage blockieren

17.11.2021, 16:04 Uhr | dpa, AFP, t-online

Der neue NRW-Ministerpräsident hat Olaf Scholz für die Corona-Strategie der Ampelparteien scharf kritisiert. Er fordert einen Kurswechsel – und will an der Pandemienotlage festhalten.

Die von der Union geführten Bundesländer wollen die geplante Aufhebung der epidemischen Notlage am 25. November im Bundesrat stoppen. Das geht aus einem Brief des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) hervor, der dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) vorliegt.



Der Gesetzentwurf reiche in der jetzigen Fassung nicht aus, um das Infektionsgeschehen in den kommenden Wochen in den Griff zu bekommen, heißt es demnach in dem Brief, der an Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und mehrere Landesregierungen ging.

"Angesichts des sprunghaften und dynamischen Infektionsgeschehens mit absoluten Höchstzahlen an Neuinfektionen ist das Auslaufen der epidemischen Lage unverantwortlich", zitiert RND aus dem Brief. "Im Mindestmaß müssten die Länder die Möglichkeit haben, zur Bekämpfung eines besonders dynamischen Infektionsgeschehens flexibel reagieren zu können." Daher bedürfe es der Möglichkeit, die in Paragraf 28a des Gesetzes genannten Maßnahmen zu ergreifen. Ausgangsbeschränkungen und Schließungen von Kitas, Schulen und Hochschulen solle es nicht mehr geben dürfen.

Wüst: "Das passt nicht zusammen"

Zuvor hatte Wüst – derzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) – im Düsseldorfer Landtag harsche Kritik an SPD-Kanzlerkandidat Scholz geäußert. "Olaf Scholz hat die Länder abtropfen lassen und versucht, sie mit dem Infektionsschutzgesetz vor vollendete Tatsachen zu setzen – mit verheerenden Folgen", sagte Wüst am Mittwoch in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags.



Wüst forderte Scholz zur Kurskorrektur auf. Alle hätten in der Pandemie schon Fehlentscheidungen zurückziehen müssen. "Auch dem künftigen Kanzler würde kein Zacken aus der Krone brechen, an dieser Stelle umzukehren."



Bedauerlicherweise habe der Hauptausschuss des Bundestags es am Dienstagabend abgelehnt, dass die Länder weiter auf bewährte Instrumente zum Schutz der Menschen zurückgreifen dürften, sagte Wüst. "Die Zahlen gehen hoch, der Instrumentenkasten wird kleiner. Das passt nicht zusammen." Das Parlament und die Regierung müssten in der Lage sein, die Menschen im Falle eines Falles schützen zu können. Kanzlerin Merkel kritisierte die Ampelparteien ebenfalls für ihren Corona-Kurs. Lesen Sie hier mehr dazu.

Wüst kündigt schärfere Regeln in NRW an

Gleichzeitig kündigte der Düsseldorfer Regierungschef erhöhte Geldbußen und verschärfte Kontrollen bei der Einhaltung der Corona-Regeln in seinem Bundesland an. "Wer Regeln missachtet, muss mit empfindlichen und empfindlicheren Geldbußen rechnen", stellte er klar. So werde ein Verstoß gegen die Maskenpflicht mit 150 Euro statt 50 Euro geahndet. Wer als Anbieter einen Testnachweis ausstelle, ohne wirklich einen Test gemacht zu haben, müsse bis zu 5.000 Euro zahlen. "Es muss jedem klar sein, das ist kein Spaß – hier geht es um die Gesundheit", so Wüst.

Während der Ministerpräsident Scholz kritisierte, bemängelten die Grünen in NRW seinen Kurs: Wüsts angekündigte verschärfte Corona-Maßnahmen kämen zu spät. Die Schutzmaßnahmen könnten frühestens in 14 Tagen ihre Wirkung entfalten, mahnte Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer in der Sondersitzung des Landtags. Die schwarz-gelbe Landesregierung will kommende Woche die sogenannte 2G-Regel in NRW umsetzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liege bereits bei 183, sagte Schäffer. Bis die Maßnahmen wirkten, werde sie weiter steigen.

Kutschaty fordert entschlossenere Maßnahmen

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty forderte vom neuen Ministerpräsidenten entschlossenere Maßnahmen im Kampf gegen Corona. Anders als Wüst es darstelle, sei Nordrhein-Westfalen in der Pandemie "nicht mehr vor der Lage", warnte Kutschaty am Mittwoch in der Sondersitzung des Landtags. Viele Menschen würden sich in den nächsten Tagen und Wochen mit dem Coronavirus infizieren. Wüsts Wortschöpfung von der "konzentrierten Wachsamkeit" sei nur ein "beschönigender Begriff für Nichtstun".

Die von der Landesregierung angekündigten Zugangsbeschränkungen für nicht geimpfte oder genesene Personen müssten konsequent kontrolliert werden, sagte der SPD-Partei- und Fraktionschef. Dafür müssten die Kommunen mit entsprechenden Finanz- und Personalmitteln ausgestattet werden. Kutschaty forderte zudem die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht in Schulen. Die Schließung der Impfzentren in den Städten und Kreisen sei ein Fehler gewesen. Es müsse jetzt rasch eine dezentrale Impfstruktur aufgebaut werden.

Kutschaty erklärte, er halte es für falsch, bestimmte Corona-Maßnahmen vorschnell auszuschließen. Auch er wolle keine Schulen und Kitas mehr schließen. Aber vielleicht werde man auf andere, lokale Kontaktbeschränkungen nicht verzichten können. Kutschaty rief alle Bürgerinnen und Bürger in NRW auf, sich impfen und sich auch die Auffrischungsimpfung geben zu lassen. Die Menschen sollten weiterhin Abstand halten, Masken tragen und sich testen lassen. "Der Kampf gegen die vierte Welle hat gerade erst begonnen."